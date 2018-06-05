iOS 12 Alacak Cihazlar (Eski iPhone'lar Hızlanacak!)

Apple, WWDC etkinliği sonrası iOS 12 güncellemesini alacak cihazların listesini paylaştı. Bu blog yazımızda iOS 12 alacak iPhone/ iPad modellerini ve bununla bağlantılı iOS 12’nin performans tarafında yapılan iyileştirmelerini sizlerle paylaşacağız.

iOS 12 ile Eski iPhone'lar Hızlanıyor!

iOS 12 yazılım güncellemesi dün WWDC etkinliğinden hemen sonra geliştiriciler için indirilmeye açıldı. Biz de iOS 12 Beta 1’i iPhone ve iPad cihazımıza kurup gözümüze çarpan yenilikleri, özellikleri iOS 12 ile Gelen Yenilikler (Öne Çıkan Özellikler) blog yazımızda sizlerle paylaştık. iOS 12, bildirimleri gruplandırma, FaceTime grup görüşme, geliştirilmiş Rahatsız Etme modu, ekran süresi, Memoji, Siri kısayolları ve daha birçok yenilikle bizleri karşıladı. iOS 12 güncellemesiyle iOS ile Android işletim sistemi arasındaki fark iyice kapandı diyebiliriz. Ancak önemli olan iOS 12’nin performans iyileştirmeleri. iOS 11, hatırlayacağınız üzere iPhone X dışında bir cihazda tam performanslı çalışmıyordu ki; Apple forumları, sosyal medya ve diğer mecralarda şikayetlerini dile getiren kullanıcıların sayısı epey fazlaydı. iOS 12 ile cihazdan soğutan bu performans sorunlarının gidileceği WWDC etkinliği öncesi konuşuluyordu; öyle de oldu. iOS 12 Beta 1’i yükleyen tüm kullanıcılar cihazın hissedilebilir derecede hızlandığını söylüyor ki; bizim de düşüncelerimiz böyle. İlk beta olmasına karşın uygulama açılış kapanışlarından çoklu görev ekranına geçişe her şey hızlandırılmış. Daha da güzeli; bu hızlanmanın eski modellerde hissedilebilir olması. Bu noktada test cihazlarımızın iPhone 6s ve iPad Air 2 olduğunu belirtelim. Apple’ın iOS 12 performansına ilişkin açıklamaları da şöyle:

iOS 12 Performans İyileştirmeleri:

Daha Hızlı ve Daha Duyarlı: iPhone 5s ve iPad Air gibi seneler öncesinin cihazları için günlük kullanımda hissedilebilir hızlanma.

iPhone 5s ve iPad Air gibi seneler öncesinin cihazları için günlük kullanımda hissedilebilir hızlanma. Daha Akıcı Animasyonlar: Animasyonlar sistem genelinde daha akıcı, pürüzsüz hale getirilmiş. Kontrol Merkezi’ni açarken, çoklu görev işlemleri yaparken veya uygulamalarda gezinirken daha akıcı ve hızlı yanıt veren bir iOS karşınızda.

Animasyonlar sistem genelinde daha akıcı, pürüzsüz hale getirilmiş. Kontrol Merkezi’ni açarken, çoklu görev işlemleri yaparken veya uygulamalarda gezinirken daha akıcı ve hızlı yanıt veren bir iOS karşınızda. Uygulama Açılışları %40’a Kadar Daha Hızlı : Onlarca uygulamanın çalıştığı yoğun kullanım senaryosunda 2 kat hızlı uygulama açılışı.

: Onlarca uygulamanın çalıştığı yoğun kullanım senaryosunda 2 kat hızlı uygulama açılışı. Klavye Ekranı %50’ye Kadar Daha Hızı : Özellikle WhatsApp’ta ve tarayıcıda hissedilen klavyenin geç gelmesi sorunu iOS 12 ile çözüldü.

: Özellikle WhatsApp’ta ve tarayıcıda hissedilen klavyenin geç gelmesi sorunu iOS 12 ile çözüldü. %70’e Kadar Hızlı Kamera Geçişi : Kilit ekranından kamera uygulamasını açarken hızlanma olduğunu hissediyorsunuz.

: Kilit ekranından kamera uygulamasını açarken hızlanma olduğunu hissediyorsunuz. Yük Altında 2 Kat Hızlı Paylaş Sayfası Ekranı: Paylaş menüsü her zamankinden daha hızlı açılıyor. Çok sayıda paylaşım uzantısı yüklüyse bu hızı hissedeceksiniz.

iOS 12’de sistem performansının iyileştirilmesi, sadece yeni çıkan iPhone’lara özel bir işletim sistemi olmaması güzel. iOS 12’nin pil performansından bahsetmek için henüz çok erken. iOS 12 Beta 1 sürümü oldukça akıcı, günlük kullanım için ideal lakin iOS 12 final sürümü gelene dek “pil çok iyi” veya “günü çıkarmıyor” demek yanlış olacaktır. Eylül ayında yeni iPhone’larla birlikte final sürümü de çıkış yapacaktır. O zaman iOS 12’nin pil performansı hakkında düşüncelerimizi de sizlerle paylaşırız.

iOS 12 Güncellemesini Alacak Cihazlar: