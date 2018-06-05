iOS 12 ile Gelen Yenilikler (Öne Çıkan Özellikler)

iPhone 5s ve sonraki modellerle uyumlu iOS 12’nin ilk betası dünkü WWDC etkinliği sonrasında yayınlandı. iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlanan iOS 12 yazılım güncellemesi indirilmeye açılır açılmaz cihazımıza yükledik. İşte merakla beklenen yeni iOS sürümü iOS 12’nin özellikleri diğer deyişle iOS 12 ile gelen yenilikler.

Dün TSİ 20:00’da başlayan Apple WWDC etkinliğinde yeni iOS 12, watchOS 5, macOS 10.14 Mojave, tvOS 12 özellikleri gösterildi. Tabii ki; bunlar arasından kullanıcıların çoğunluğunu ilgilendiren, ilgisini çeken yazılım güncellemesi iOS 12. iOS 11, hatalarla dolu, sürekli güncellemeler gelmesine karşın iPhone X dışında kararlı çalışmayan bir sürüm olduğundan gözler iOS 12 güncellemesindeydi. iPhone 5s ve daha yeni model kullanıcılarının deneyimleyebileceği iOS 12, yakın zamanda Android P güncellemesiyle gördüğümüz ve Android’de seneler olan özelliklerin yanında bazı yeniliklerle geldi.

iOS 12 Özellikleri:

iOS kullanıcısı olarak senelerdir görmek istediğimiz bildirimlerin gruplandırılması, FaceTime grup görüşme, dark mode (karanlık mod resmi olarak açıklanmasa da lansmanda göze çarptı), Memoji (Samsung S9 ile gelen AR Emoji’nin geliştirilmiş sürümü), ekran süresi (Android P’de gördüğümüz dijital sağlık uygulaması), Siri kısayolları (konumuza göre akıllı asistan bazı işleri sizin yerinize otomatik yapıyor), ARKit 2, geliştirilmiş Rahatsız Etme Modu (saat ve konum bazlı ayarlama yapılabiliyor) gibi yeni özellikler iOS 12 güncellemesi ile hem iPhone hem de iPad cihazlara geldi.

Yeni özelliklere geçmeden performans iyileştirmesinden de kısaca bahsetmek gerek. iOS 12 ile kamera uygulamasına geçiş %70 hızlandırılmış. Klavye de %50 daha hızlı açılıyor. Yoğun kullanımda uygulamalar 2 kat daha hızlı açılıyor. iOS 12 güncellemesinin eski cihaz kullanıcılarını da sevindirecek bir güncelleme olacağı aşikar. İlk betada tanıtılan özelliklere baktığımızda iPhone X’a özel bir yeniliğin olmaması da sevindirici. Şimdi dilerseniz iOS 12 ile gelen yeniliklere bir göz atalım.

Bildirimleri Gruplandırma:

iOS 12 yüklediğinizde dikkatinizi ilk çeken şey; bildirim ekranı olacaktır. iPhone kullanıcılarının senelerdir beklediği bildirimlerin gruplandırılması nihayet iOS 12 güncellemesi ile geldi. iOS 12, uygulamalardan gelen bildirimleri ayrı ayrı göstermiyor; grupluyor. Gruplandırılan bildirimleri yönetmenize de izin veriliyor. Basit bir kaydırma hareketiyle ilgili uygulamanın bildirim ayarlarına hızlıca erişip tamamen kapatabiliyor veya sessize alabiliyorsunuz.

Rahatsız Etme Modu:

Gruplandırılan Bildirimler özelliği kadar Rahatsız Etme Modu’na eklenen zamanlama seçeneği de beğenilecektir. iOS 12 ile birlikte Rahatsız Etme Modu geliştirildi. Belli kişi/kişiler haricinde aramalara izin verdiğimiz, uygulama bildirimlerini sessize alan bu modda artık süre ayarlayabiliyor, konum belirtebiliyoruz. Rahatsız Etme ekranında şu kadar süreliğine, şu vakte kadar, şu konumda ve şu etkinlik bitene kadar şeklinde seçenekler karşınıza çıkıyor. Daha da güzeli; bu mod etkinken gelen bildirimler ekrana yansımıyor. Örneğin; gece yatmadan önce bu modu etkinleştirdiğinizde gece boyunca gelen bildirimler sabah kalktığınızda gösteriliyor.

Ekran Süresi:

iOS 12’yi yüklediğinizde dikkatinizi çekecek bir diğer yenilik; Ekran Süresi. iCloud destekli çalışan Ekran Süresi, iPhone/iPad cihazınıza ne kadar bağlı yaşadığınızı size gösteriyor. Uygulamalardan oyunlara kategorilendirilmiş şekilde ve detaylı olarak ne kadar vakit harcadığınız grafiksel olarak gösteriliyor. Saat bazlı genel kullanımızı görebiliyor, hemen altından en sık kullandığınız uygulamalara ne kadar vakit harcadığınızı görebiliyor, dilerseniz sınırlama koyabiliyorsunuz. Kullanım süresi belirlediğiniz uygulamalar için süre dolduğunda tepeden bir hatırlatma bildirimi iniyor, ekran kararıyor ve uygulama kapanıyor. Belli uygulamalar ve aramalar dışında telefona bakmamak istiyorsanız bunun için bir seçenek, uygulama ve kategori bazlı günlük kullanım limiti koymanız için ayrı bir seçenek, içerik ve gizlilik ayarlarına ilişkin bir seçenek Ekran Süresi altında yer alıyor. Tüm bu ayarlar için daha önce kullandıysanız sınırlama parolası gibi bir parola belirleyip sizin dışınızda değişiklik yapılmasını engelleyebiliyorsunuz.

FaceTime Grup Görüşme:

iPhone kullanıcıları arasında yaygın olan FaceTime’a grup görüşme (grup arama) özelliği iOS 12 ile geldi. Güncellenen FaceTime, tek oturumda 32 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme imkanı veriyor. Sohbete dahil olan kişileri kutucuk formunda görüyorsunuz. Konuşan kişiler için kutucuk büyüyor ve o kişiye odaklanıyorsunuz. Mesajlar uygulamasındaki grup başlığından Grup FaceTime başlatabiliyor veya istediğiniz zaman sohbete katılabiliyorsunuz.

Memoji:

iPhone X ile beraber bildiğiniz üzere Animoji’ler hayatımıza girdi. iOS 12 ile yeni Animoji’lerin eklendi ve kendi emoji’nizi yapmanıza izin veren yeni Memoji özelliği geldi. Animoji’lerin özelleştirilebilen sürümü diyebileceğimiz Memoji, Samsung’un AR Emoji’sinden farklı olarak istemediğiniz kadar özelleştirme seçeneği (gözlük, küpe, göz rengi, ten rengi, lens, aklıma şu anda gelmeyen onlarca seçenek hassas renk ayarı ile geliyor) sunuyor. Animoji’yi kullanan iPhone X kullanıcıları için koala, kaplan, hayalet ve bir çeşit dinazorun eklendiğini belirtelim.

Siri Kısayolları:

Akıllı asistan Siri’yi kullanıyorsanız iOS 12’yi yüklemek için bir sebebiniz daha var. Yeni eklenen Siri Kısayolları, günlük rutinlerinizi üçüncü parti uygulamalarla akıllıca eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda uygun kısayollar sunuyor. Bu ne anlama geliyor? Her sabah kalktığınızda, işe/okula gittiğinizde, eve vardığınızda yaptığınız rutin işleri artık sizin yerinize Siri yapıyor. Uygulama içerisinde Galeri sayfasında hazır kısayollar mevcut lakin kendiniz de oluşturabiliyorsunuz.

Gizlilik ve Güvenlik:

iOS 12, gizlilik ve güvenlik noktasında da gelişmeler içeriyor. Safari artık izniniz olmadan sizi takip eden web sayfalarındaki paylaş butonu ve yorum widget’ları önlüyor. Ayrıca cihazınızın benzersiz karakteristiklerini toplayarak webde olmadık sayfalarda size uygun reklamları karşınıza çıkaran reklamverenlere de geçit vermiyor. Kısacası çerezler ve web site verilerinizi haberiniz olmadan toplayarak ürün reklamları çıkaran kişi/kişilere karşı koruma altında olmanızı sağlayan Safari tarayıcı, hem iOS hem de macOS kullanıcıları için bu güncellemeyi aldı. Safari’den bahsetmişken artık tüm uygulamalarınız ve web siteleriniz için tahmin edilmesi güç, karmaşık, benzersiz şifreler Safari ve uygulamalarınızda otomatik olarak oluşturulup kaydediliyor.

Fotoğraflar:

iOS 12 ile stok uygulamalar yenilendi ancak bunlar arasından en çok kullanılan Fotoğraflar uygulaması olduğundan bundan bahsetmek gerek. Fotoğraflar uygulamasında artık bir şeyler yazmaya başladığınızda sen etkinlik, kişi ve mekanlar için öneriler gösteriliyor. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz özel anlara, kişilerinizin ve evcil hayvanınızın fotoğraflarına, gittiğiniz yerlerde çekildiğiniz fotoğraflara ulaşmak artık daha kolay. Anlarına ulaşmak kadar paylaşmak da kolay. Yeni Sizin İçin sekmesi, en iyi anlarınızı toplayarak kişilerinizle paylaşmanız hususunda önerilerde bulunuyor.

Batarya Bilgisi:

Uygulamaların ne kadar pil tükettiğini takip eden kullanıcılar arasındaysanız iOS 12’yi yüklediğinizde Ayarlar menüsüne göz atmanızı tavsiye ederiz. iOS 12 ile son 24 saate ek olarak 10 günlük (bu süre 7 gündü) pil kullanımını grafiksel olarak görebiliyorsunuz. Kullanım süresi ve pil düzeyi grafik üzerinde ayrı olarak gösteriliyor.

iOS 12 Güncellemesini Alacak Cihazlar:

Performans, FaceTime, mesajlar, ekran süresi, bildirimler, rahatsız etme, artırılmış gerçeklik, fotoğraflar, kamera, Siri, gizlilik ve güvenlik, uygulama güncellemeleri ve daha saymakla bitmeyecek noktada yenilikler içeren iOS 12 güncellemesini alacak cihazlar (iPhone ve iPad modelleri) listesi de şöyle: