iOS 15'ten iOS 16'ya Geçmeye Değer mi? Güncelleme Yapılmalı mı?

iOS 15'ten iOS 16'ya geçilmeli mi sorusu, iPhone kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından özellikle son zamanlarda en fazla sorulan soruların başında geliyor. Peki, iOS işletim sisteminin yeni sürümüne güncelleme yapmaya değer mi? Hazırladığımız videoda merak edilen soruyu yanıtladık.

Çok sayıda kişi, yeni bir telefon satın aldıktan hemen sonra güncellemeleri kapatıyor ve cihazı mevcut sürümde kullanmayı tercih ediyor. Bunun sebebi ise güncelleme yapmanın telefonu yavaşlattığı, şarjın daha hızlı gitmesine yol açtığı gibi düşüncelerdir.

Yıllar içerisinde pek çok güncelleme geliyor. Bunların arasında küçük güncellemelerin yanı sıra iOS 16 gibi büyük güncellemeler de yer alıyor. Peki, akıllı telefonlar üzerinden güncelleme yapılmalı mı? Bunun için ilk olarak güncelleme ile nelerin kazanılıp nelerin kaybedildiği konusunda bir değerlendirme yapmak gerekiyor.

iOS 15'ten iOS 16'ya Geçilmeli mi?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen iOS 16 güncellemesine geçmek mantıklı mı? Bu soruyu yanıtlamadan önce yeni iOS sürümünün yeniliklerinden bahsetmek gerekiyor.

Yeni sürümde kişiselleştirilebilir kilit ekranı dikkat çekiyor. Cihazınızın kilit ekranını kişiselleştirerek özel hâle getirebilirsiniz. Bu kapsamda font stillerini özelleştirebilir, widget ekleyebilir ve favori görsellerinizi kullanabilirsiniz.

Apple uygulamalarında da önemli yenilikler mevcut. Örneğin Fitness uygulaması, Apple Watch isimli akıllı saat olmasa bile adım sayma, katedilen mesafe, tahmini yakılan kalori miktarı gibi verileri gösteriyor. Böylelikle saate sahip olmayan kişiler de söz konusu verileri takip edebilecek.

Dikte özelliğini ve klavyeyi beraber kullanabilirsiniz. Bu sayede dikte özelliğini durdurmak zorunda kalmazsınız. Klavyeye pratik bir şekilde geçebilir ve dokunarak yazmaya devam edebilirsiniz. Haritalar tarafında ise çok duraklı rotalar isimli bir özellik mevcut. Bunların yanı sıra daha birçok yenilik bulunuyor. Peki, iOS 16 güncellemesi yapılmalı mı?

Tüm güncellemelerin cihaza mutlaka bir katkısı olur. Bu kapsamda uygulamalar ve ayarlar yenileniyor, menüler değişiyor ve daha birçok gelişme yaşanıyor. Katkıların yanı sıra önemli bir detay daha mevcut.

Güncelleme yapmadığınız zaman çeşitli problemlere karşı gelen çözümleri de reddetmiş olursunuz. Yani bir güvenlik açığı olduğu zaman cihazınız risk altında oluyor. Dolayısıyla sırf güvenlik açıkları için bile güncellemelerin yapılması gerekir.

Elbette güncelleme yapılıp yapılmaması tamamen kullanıcının tercihindedir. Yani yenilikler ve güvenlik açıkları sizin için önemli değilse güncelleme yapmayabilirsiniz. Güncelleme yapmadan da telefonu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Burada şunu da unutmamak gerekiyor. Çoğu kişi, yıllar önce piyasaya sürülen iPhone modellerinin iOS 15 veya iOS 16 gibi bir sürüm ile güncellendiğinde yavaşlama ve pil sorunu gibi problemlerin yaşandığını ileri sürüyor.

iOS 16 Alacak Cihazlar Listesi

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

Peki, siz güncellemeden sonra yavaşlama ve donma gibi sorunlar ile karşılaştınız mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca şu anda hangi iPhone alınır sorusunu yanıtladığımız videoya da göz atabilirsiniz.