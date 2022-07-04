iPhone 13 Pro, P50 Pro ve Poco M4 Pro Video Performansı Karşılaştırması
iPhone 13 Pro, P50 Pro ve Poco M4 Pro video performansı ile ön plana çıkıyor. Peki, video performansı konusunda hangi akıllı telefon modeli daha başarılı?
iPhone 13 Pro, P50 Pro ve Poco M4 Pro video performansı konusunda neler sunuyor? Bu sorunun yanıtı, yeni akıllı telefon satın alacak kişilerin büyük bir kısmı tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız video ile beraber merak edilen soruyu cevapladık.
Her kullanıcının telefondan beklentisi oldukça farklıdır. Bununla birlikte yeni bir telefon satın alırken bazı kullanıcılar için oyun performansı önemliyken bazıları için ise video performansı büyük bir öneme sahiptir.
YouTube veya TikTok gibi platformlarda içerikler üretiyorsanız ya da seyahat ettiğiniz yerleri görüntülemek istiyorsanız, üst düzey video performansı sunan bir akıllı telefona sahip olmak isteyebilirsiniz. Böylelikle bir kameraya ihtiyacınız kalmaz.
iPhone 13 Pro vs P50 Pro vs Poco M4 Pro Video Performansı
Günümüzde video performansları en çok merak edilen telefonlar arasında Huawei P50 Pro, Poco M4 Pro ve iPhone 13 Pro bulunuyor. Peki, video kaydı konusunda hangi telefon daha başarılı? Bu sorunun yanıtı için yukarıda yer alan videoya göz atabilirsiniz.
iPhone 13 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,1
- Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel
- Ekran Paneli: Super Retina XDR OLED
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: iOS 15 (iOS 15.5’e yükseltilebilir.)
- Ağırlık: 204 gram
- Kalınlık: 7,7 mm
Sahip olduğu özellikler ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran iPhone 13 Pro'nun arka tarafında 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
Telefonun arka yüzeyinde yer alan kameralar 4K çözünürlükte 24, 30 ve 60 FPS, 1080 piksel çözünürlükte 30, 60, 120 ve 240 FPS video kaydı yeteneği ile dikkat çekiyor.
Cihazın ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 4K çözünürlükte 24, 25, 30 ve 60 FPS'in yanı sıra 1080 piksel çözünürlükte 30, 60 ve 120 FPS video kaydı yapabiliyor.
Huawei P50 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6
- Ekran Çözünürlüğü: 1228 x 2700 piksel
- Ekran Paneli: OLED
- İşlemci: Kirin 9000
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: EMUI 12
- Ağırlık: 195 gram
- Kalınlık: 8,5 mm
Şık görünümü ile ilgi odağı hâline gelen Huwaei P50 Pro modelinin arka yüzeyinde 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 MP çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 40 megapiksel çözünürlüğünde True-Chroma lens bulunuyor.
Arka kameralar 4K çözünürlükte 30 ve 60 FPS, 1080 piksel çözünürlükte 30 ve 60 FPS, 1080 piksel çözünürlükte ise 960 FPS video kaydı yapabiliyor
Kamera konusunda başarılı bir performans sergileyen telefonun ön tarafında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kamera 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080 piksel çözünürlükte 30, 60 ve 240 FPS video kaydı yeteneğine sahip.
Poco M4 Pro 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 810
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.1
- Yazılım: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 195 gram
- Kalınlık: 8,8 mm
Poco M4 Pro 5G'nin arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kameralar 1080 piksel çözünürlükte 30 ve 60 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.
Telefonun ön kısmında 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kamera 1080 piksel çözünürlükte FPS video video kaydı yapabiliyor.
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iPhone 14 Nasıl Olacak? Yeni Özellikleri Neler?
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