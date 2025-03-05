iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: Hangisi Daha İyi?

Samsung Galaxy S25 Ultra modeli 2025 yılının ocak ayında, iPhone 16 Pro Max ise 2024 yılının eylül ayında tanıtıldı. Peki, Samsung Galaxy S25 Ultra mı yoksa iPhone 16 Pro Max mi daha iyi? Bu sorunun yanıtı, güçlü bir telefon satın almak isteyen çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor.

Öncelikle bu sorunun yanıtının tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihinize göre değiştiğini belirtmek gerekiyor. Samsung Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max karşılaştırması ile iki telefonun teknik özelliklerini sıralayacağız. Rehberimizi inceleyebilir ve iki telefonun arasındaki farkları görebilirsiniz.

iPhone 16 Pro Max vs Samsung S25 Ultra Karşılaştırması

İki telefon arasındaki en belirgin fark işletim sistemi. Samsung Galaxy S25 Ultra Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte geliyorken iPhone 16 Pro Max ise iOS 18 işletim sistemine sahip. Dolayısıyla ilk olarak Android mi yoksa iOS mu kullanmak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor.

Ekran

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 16 Pro Max, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2000 nite kadar maksimum parlaklık ve 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy S25 Ultra, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2600 nite kadar maksimum parlaklık ve yaklaşık 498 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Ekran özelliklerine baktığımızda Galaxy S25 Ultra'nın hem maksimum parlaklık hem de piksel yoğunluğu konusunda daha yüksek değerlere sahip olduğunu görüyoruz.

Performans

iPhone 16 Pro Max modelinde Apple A18 Pro işlemcisi bulunuyor. Altı çekirdekten oluşan bu işlemci iki adet performans çekirdeğine ve dört adet verimlilik çekirdeğine sahip.

Galaxy S25 Ultra modelinde ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

İki telefonda da dünyanın en güçlü işlemcileri bulunuyor. Dolayısıyla bu telefonlar performans konusunda kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek kapasitede. Arayüz bakımından ikisinin de çok akıcı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kamera

iPhone 16 Pro Max'in arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.78 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram değerine sahip telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Galaxy S25 Ultra'nın arka tarafında ise 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.4 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 50 megpaiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

İki telefon da genel olarak çok başarılı görüntüler sunuyor ancak Galaxy S25 Ultra'nın biraz daha keskin fotoğraflar sağladığı söylenebilir. Aslına bakılacak olursa bu, kullanıcıya göre değerlendirilmesi gereken ölçütlerden biri.

Telefonlarla çekilen görüntüler kullanıcıya hemen hemen aynı sonucu veriyor ama Galaxy S25 Ultra daha yüksek kontrast sunarken iPhone 16 Pro Max'te daha düşük bir kontrast söz konusu oluyor. Bu da küçük de olsa bir fark yaratıyor. Ortaya çıkan farkın ne kadar önemli olduğu da kullanıcıya göre değişiyor.

Batarya

Batarya tarafında küçük de olsa bir farklılık mevcut. iPhone 16 Pro Max'te 4.685 mAh, Galaxy S25 Ultra'da ise 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Resmî değerlere göre iPhone 33 saate kadar video oynatma, Samsung ise 31 saate kadar video izleme süresi sunuyor. Apple'ın batarya kapasitesini resmî olarak açıklamadığını belirtelim.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max Teknik Özellikleri