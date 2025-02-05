Galaxy S25 vs. iPhone 16: Hangisini Almalıyım?

Samsung yeni akıllı telefon modeli yani Galaxy S25'i geçtiğimiz dakikalarda günlerde. Yeni akıllı telefon bir önceki modeline kıyasla gelişmiş özellikler sunmakta. Ancak en çok merak edilen soru acaba yeni Samsung Galaxy S25 , iPhone 16 modeli karşısında kullanıcılarına neler sunabiliyor?

Acaba S25 ailesi sunduğu özelliklerle yılların Apple kullanıcılarını tekrar Android'e geçirebilir mi? Tüm bunların yanında en çok merak edilen soru acaba yeni Galaxy S25 kullanıcılarına ne vadediyor? İşte sizler için hazırladığımız akıllı telefon dünyasının yeni devlerinin kıyaslanma rehberi: Samsung Galaxy S25 vs iPhone 16! Peki hangisi daha iyi?

Samsung Galaxy S25 mi, iPhone 16 mı?

Samsung 22 Ocak 2025 tarihinde yeni model ailesi S25 serisini tanıttı. Samsung model gamının yeni üyeleri beraberinde birçok yeni özelliği de getirdi. Markanın iddiası S25 serisinin özellikle yeni Galaxy AI eklentileriyle birlikte akıllı telefon endüstrisini bir boyut ileriye taşıdığı yönünde.

Tabi bu noktada en çok merak edilen soru şu oldu: Ezeli rakibi Apple karşısında Samsung neler sunuyor? Bu konuya en iyi cevabı verebilmek için ilk olarak iki cihazın da teknik özelliklerini listeleyelim

Samsung Galaxy S25 Teknik Özelikleri

Ekran Boyutu : 6,2 inç

: 6,2 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080x2340 (FHD+) Piksel

: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 12 MP + 50 MP + 10 MP

: 12 MP + 50 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

Samsung Galaxy S25 Fiyatı

12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25: 51.499 TL

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy S25: 55.499 TL

iPhone 16 Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,1 inç

: 6,1 inç Ekran Teknolojisi : Super Retina XDR OLED

: Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 1179 x 2556 piksel

: 1179 x 2556 piksel Ekran Yenileme Hızı : 60 Hz

: 60 Hz İşlemci : Apple A18

: Apple A18 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera

: 48 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Batarya Kapasitesi: 3.561 mAh

iPhone 16 Fiyatı

128 GB depolama : 64.999 TL

: 64.999 TL 256 GB depolama : 69.999 TL

: 69.999 TL 512 GB depolama: 79.999 TL

Galaxy S25 vs. iPhone 16 Farkları

Her iki cihaz da aslında sınıfının en iyi yonga setleriyle gelmekte. Galaxy S25 modeli Snapdragon 8 Gen Elite serisi bir yonga setiyle gelmekte. iPhone 16 modeli ise Apple'ın A18 Bionic çipinden güç almakta. Ekran konusunda kıyaslama yaparsak bu noktada Galaxy S25'in bir adım öne çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Zira iPhone 16 serisinde ekran tazeleme oranı 60 Hz olarak sunulmuşken S25 modelinde 120 Hz tazeleme hızı sunulmuş durumda.

Kamera noktasında Megapiksel bakımından karşılaştırma yapılabilir. Ancak bu noktada iyi veya kötü bir yorum yapmak çok doğru olmaz. Zira her iki cihazda da yapay zeka özellikleri aktif olarak kullanılmakta. Bu sebeple kamera karşılaştırmasını Tamindir YouTube kanalından izlemenizi tavsiye ederiz.

S25 modeli 12 GB RAM kapasitesi ile öne çıkarken iPhone 16 modeli 8 GB RAM'e sahip. Her iki cihaz da 25 W şarj desteği sunarken iPhone 16 modeli 3 bin 561 mAh pil kapasitesine sahip. S25 modeli ise 4000 mAh pil kapasitesi sunmakta. Her iki cihazın da 128 GB depolamaya sahip modelini referans aldığımızda yaklaşık 13 bin TL gibi bir fark bizleri karşılamakta.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S25 vs iPhone 16 savaşını kim kazandı? Yorumlarda buluşalım.