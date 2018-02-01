iPhone X Üretimi Durduruluyor! - Apple Bu Sefer Fena Tosladı!

Bugün, Apple'ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü iPhone X'in üretimini yaz aylarında durduracağına yönelik iddiaları masaya yatırdık. Tamindir Bey, iPhone X üretiminin neden durdurulacağı ve bunun sebepleri ile ilgili konuları bu videoda ele alıyor. Keyifli seyirler!

iPhone X Üretimi Kademeli Olarak Durduruluyor

Cupertino merkezli şirket, zayıf talep nedeniyle iPhone X'in üretimini yaz aylarında durdurabilir. Büyük umutlarla çıkardığı amiral gemisinin üretimini 40 milyon cihazdan 20 milyona indirerek kademeli şekilde durdurmayı planlayan Apple, iPhone 5C´den sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak. Tabii bunun şu an için yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunu ve şirketten konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

Geçtiğimiz haftalarda Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X'in Çin'de yeterli ilgiyi görmediğini ve bunun üretimin durdurulması yönünde alınan kararın ana nedenlerinden bir tanesi olduğunu söylemişti. Çinli kullanıcıların büyük ekranlı akıllı telefonlara daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Kuo, "Çin´de büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone X´in ön üst tarafındaki siyah polarize ‘çentik’ ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan iPhone 8 Plus´ın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi" değerlendirmelerini yapmıştı.

iPhone X'in 2018 yılında ortalama 30 milyon adet satacağını öngören Kuo, Apple'ın bu yıl 5.8, 6.1 ve 6.5 inç olmak üzere üç farklı iPhone modeli üzerinde çalıştığını da ifade etti.

Bununla birlikte Apple, yarın 2017’nin dördüncü çeyrek mali raporunu yayımlayacak. Raporda iPhone 6, 7 ve 8’in yanı sıra iPhone X satış rakamları da açıklanacak. Böylece başta 10. yıl modeli olmak üzere, diğer iPhone'ların nasıl bir performans sergilediğini net bir şekilde görmüş olacağız.

iPhoneX ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki inceleme videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel inceleme videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın!