Türk'ün Gücünü Cebinizde Hissedin! (Vestel Venus Z10 İnceleme) 07:00

Türk'ün Gücünü Cebinizde Hissedin! (Vestel Venus Z10 İnceleme)
Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz! 02:01

Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz!
Samsung Note 8 İnceleme 21:00

Samsung Note 8 İnceleme
Apple iPhone 7 İnceleme ve Özellikleri (1 Haftalık Deneyimi Anlattık) 09:18

Apple iPhone 7 İnceleme ve Özellikleri (1 Haftalık Deneyimi Anlattık)
Turkcell TV Uygulama İncelemesi 03:49

Turkcell TV Uygulama İncelemesi
Huawei Mate 10 Pro İnceleme - Zekalı Telefon! 55:51

Huawei Mate 10 Pro İnceleme - Zekalı Telefon!
iPhone X İnceleme - Çöp Gibi Telefon! 21:00

iPhone X İnceleme - Çöp Gibi Telefon!
LG 4K Ultra HD TV Reklamı 00:27

LG 4K Ultra HD TV Reklamı
Google Chrome İle Tamindir'den Program İndirme 00:47

Google Chrome İle Tamindir'den Program İndirme
Casper VIA G1 Plus inceleme - Modaya Uyan Telefon! 55:51

Casper VIA G1 Plus inceleme - Modaya Uyan Telefon!
  1. Tamindir
  2. Video
  3. Tamindir TV
  4. 5000 TL VERDİK ALDIK, İNDİRİME GİRDİ! - Xiaomi Mi Notebook Pro Kutusundan Çıkıyor!

5000 TL VERDİK ALDIK, İNDİRİME GİRDİ! - Xiaomi Mi Notebook Pro Kutusundan Çıkıyor!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
YORUM YAZ

Xiaomi Mi Notebook Pro kutu açılışı videosu ile karşınızdayız. Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni dizüstü bilgisayarı Mi Notebook Pro, dört çekirdekli Core i7 işlemcisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Mi Notebook Pro kullanıcılara neler sunuyor? Cevabı Xiaomi Mi Notebook Pro kutu açılışı videomuzda. İyi seyirler!

Xiaomi Mi Notebook Pro Kutu Açılışı Videosu

Dizüstü bilgisayar piyasasına iddialı bir giriş yapan Xiaomi, tasarımı itibarıyla Macbook Pro'yu fazlasıyla andıran Mi Notebook Pro ile üst segment kullanıcılara hitap ediyor. Mi Notebook Pro, gücünü dört çekirdekli Intel Core i7 işlemcisinden alıyor. Bellek tarafında 16 GB DD4 ile gelen dizüstü bilgisayar, depolama tarafında ise 256GB SSD'ye sahip. 

Windows Hello destekli ve dokunmatik 15.6 inç ekrana sahip olan Mi Notebook Pro, parmak izi sensörüyle geliyor. Grafik tarafında NVIDIA GeForce MX150 modelini kullanan cihazda, iki USB Type-C girişi, iki standart USB girişi ve bir adet HDMI girişi bulunuyor. Kutusundan Windows 10 işletim sistemi ile çıkan Xiaomi Mi Notebook Pro, 8000mAH'lık bataryasıyla kullanıcılara iddialı bir pil ömrü vadediyor. 

Xiaomi Mi Notebook Pro

Mi Notebook Pro'nun 16GB RAM'li Intel Core i7 versiyonu 1075 dolar; 8GB RAM'li Intel Core i7 versiyonu ise 980 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Mi pro dizüstü bilgisayar ile ilgili detaylı bilgileri kutu açılışı videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel inceleme videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.

Xiaomi Mi Notebook Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı TEKNOLOJİ Xiaomi Mi Notebook Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı

55:51 Snapdragon Sonunda Dizüstü'ne Girdi - Lenovo Miix 630
Tamindir TV Snapdragon Sonunda Dizüstü'ne Girdi - Lenovo Miix 630

55:51 Dünyanın En İnce Dizüstü Bilgisayarı Elimizde! - Acer Swift 7 Ön İnceleme
Tamindir TV Dünyanın En İnce Dizüstü Bilgisayarı Elimizde! - Acer Swift 7 Ön İnceleme

DEVAMINI OKU
ETİKETLER : xiaomi mi notebook pro Mi Notebook Pro Teknik Özellikler Mi Notebook Pro fiyatı

YORUMLAR