5000 TL VERDİK ALDIK, İNDİRİME GİRDİ! - Xiaomi Mi Notebook Pro Kutusundan Çıkıyor!

Xiaomi Mi Notebook Pro kutu açılışı videosu ile karşınızdayız. Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni dizüstü bilgisayarı Mi Notebook Pro, dört çekirdekli Core i7 işlemcisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Mi Notebook Pro kullanıcılara neler sunuyor? Cevabı Xiaomi Mi Notebook Pro kutu açılışı videomuzda. İyi seyirler!

Xiaomi Mi Notebook Pro Kutu Açılışı Videosu

Dizüstü bilgisayar piyasasına iddialı bir giriş yapan Xiaomi, tasarımı itibarıyla Macbook Pro'yu fazlasıyla andıran Mi Notebook Pro ile üst segment kullanıcılara hitap ediyor. Mi Notebook Pro, gücünü dört çekirdekli Intel Core i7 işlemcisinden alıyor. Bellek tarafında 16 GB DD4 ile gelen dizüstü bilgisayar, depolama tarafında ise 256GB SSD'ye sahip.

Windows Hello destekli ve dokunmatik 15.6 inç ekrana sahip olan Mi Notebook Pro, parmak izi sensörüyle geliyor. Grafik tarafında NVIDIA GeForce MX150 modelini kullanan cihazda, iki USB Type-C girişi, iki standart USB girişi ve bir adet HDMI girişi bulunuyor. Kutusundan Windows 10 işletim sistemi ile çıkan Xiaomi Mi Notebook Pro, 8000mAH'lık bataryasıyla kullanıcılara iddialı bir pil ömrü vadediyor.

Mi Notebook Pro'nun 16GB RAM'li Intel Core i7 versiyonu 1075 dolar; 8GB RAM'li Intel Core i7 versiyonu ise 980 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Mi pro dizüstü bilgisayar ile ilgili detaylı bilgileri kutu açılışı videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel inceleme videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.