Türk'ün Gücünü Cebinizde Hissedin! (Vestel Venus Z10 İnceleme) 07:00

Türk'ün Gücünü Cebinizde Hissedin! (Vestel Venus Z10 İnceleme)
Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz! 02:01

Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz!
Samsung SideSync Nasıl Kullanılır? 02:15

Samsung SideSync Nasıl Kullanılır?
Samsung, Yeni Videosunda Apple'a Hunharca Giydirdi! 01:00

Samsung, Yeni Videosunda Apple'a Hunharca Giydirdi!
Samsung Note 8 İnceleme 21:00

Samsung Note 8 İnceleme
Samsung Galaxy S7 Yavaş Çekim (Slow Motion) Denemesi 05:15

Samsung Galaxy S7 Yavaş Çekim (Slow Motion) Denemesi
Samsung Galaxy Note 3 Çoklu Pencere Kullanma Rehberi 04:12

Samsung Galaxy Note 3 Çoklu Pencere Kullanma Rehberi
Metal Gear Survive Tek Kişilik Oyun Modu Tanıtımı 06:00

Metal Gear Survive Tek Kişilik Oyun Modu Tanıtımı
NFC ile Galaxy Gear'a Nasıl Bağlanılır 03:39

NFC ile Galaxy Gear'a Nasıl Bağlanılır
Apple iPhone 7 İnceleme ve Özellikleri (1 Haftalık Deneyimi Anlattık) 09:18

Apple iPhone 7 İnceleme ve Özellikleri (1 Haftalık Deneyimi Anlattık)
  1. Tamindir
  2. Video
  3. Tamindir TV
  4. Samsung IconX 2018 inceleme - 2. Kattan Atlasan Düşmüyor!

Samsung IconX 2018 inceleme - 2. Kattan Atlasan Düşmüyor!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
YORUM YAZ

Bugün, Samsung Gear IconX 2018 kulaklık inceleme ve kutu açılışı videosu ile karşınızdayız. Samsung IconX inceleme videosunda; ses kalitesi, performans detayları, ek özellikleri, tasarımsal unsurları, kullanım süresi ve dayanıklılığı gibi daha birçok önemli konuyu sizler için masaya yatırdık. Şimdi sizi Samsung Gear IconX 2018 inceleme videomuz ile baş başa bırakalım. Keyifli seyirler!

Samsung IconX 2018 İncelemesi

Samsung'un 2017 yılında Apple AirPods'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Gear IconX, yenilenmiş versiyonuyla bir önceki nesle göre oldukça iyi bir performans vadediyor. Tasarım anlamında selefiyle aynı çizgileri taşıyan IconX, tam anlamıyla kulağa oturan bir yapıya sahip. Yuvarlak ve üçgen yapısıyla oldukça konforlu bir deneyim sunan cihaz, atlasanız da zıplasanız da kulağınızdan düşmüyor.

Samsung IconX 2018

İkinci nesil Gear IconX, batarya tarafında bir önceki modele kıyasla daha bir performans sergiliyor. Gayet kompakt bir şarj kutusuyla gelen IconX gücünü 340mAH kapasiteli pilden alıyor ve tam şarjla 5 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. Ayrıca cihazın bekleme süresinin 7 saat olduğunu ve yalnızca 10 dakika şarj ile 1 saate kadar müzik keyfi sunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Dahili müzik oynatıcıya sahip olan IconX, 4GB dahili depolama alanı ile geliyor. Bu özelliği sayesinde herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan kulaklık üzerinden ayrı bir çalma listesi oluşturabiliyorsunuz, ancak IconX'teki bu özelliği kullanmak için Android kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Samsung IconX 2018 özellikleri

Gear IconX'te en dikkat çeken özelliklerin başında ise yaşam koçu modu geliyor. Samsung'un akıllı asistanı Bixby destekli sanal koç, attığınız adımı ölçüyor ve yaktığınız kalori miktarını sesli olarak sizinle paylaşıyor. Yürümeye başladığınız anda otomatik olarak aktif olan yaşam koçu, sağlığınızla ilgili konularda size yardımcı oluyor. S Health uygulamasına anbean olarak aktarılan veriler, Samsung Gear uygulamasından da kontrol edilebiliyor.

Samsung IconX 2018 özellikler

Gri, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen Samsung Gear IconX, ülkemizde 699 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Samsung Gear IconX 2018 ile ilgili detaylı bilgileri kutu açılışı ve inceleme videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel inceleme videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.

57:11 Samsung A8 Ön İnceleme - Selfie Yeniden Doğuyor!
Tamindir TV Samsung A8 Ön İnceleme - Selfie Yeniden Doğuyor!

57:11 Samsung A8 Plus 2018 Ön İnceleme - Bu Telefon Çok Konuşulacak!
Tamindir TV Samsung A8 Plus 2018 Ön İnceleme - Bu Telefon Çok Konuşulacak!

57:11 Samsung Galaxy S9 Ortalığı Karıştıracak! - Galaxy A8 2018 Lansmanında Bombalar!
Tamindir TV Samsung Galaxy S9 Ortalığı Karıştıracak! - Galaxy A8 2018 Lansmanında Bombalar!

DEVAMINI OKU
ETİKETLER : Samsung inceleme Samsung Gear IconX

YORUMLAR