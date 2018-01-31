Samsung IconX 2018 inceleme - 2. Kattan Atlasan Düşmüyor!

Bugün, Samsung Gear IconX 2018 kulaklık inceleme ve kutu açılışı videosu ile karşınızdayız. Samsung IconX inceleme videosunda; ses kalitesi, performans detayları, ek özellikleri, tasarımsal unsurları, kullanım süresi ve dayanıklılığı gibi daha birçok önemli konuyu sizler için masaya yatırdık. Şimdi sizi Samsung Gear IconX 2018 inceleme videomuz ile baş başa bırakalım. Keyifli seyirler!

Samsung IconX 2018 İncelemesi

Samsung'un 2017 yılında Apple AirPods'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Gear IconX, yenilenmiş versiyonuyla bir önceki nesle göre oldukça iyi bir performans vadediyor. Tasarım anlamında selefiyle aynı çizgileri taşıyan IconX, tam anlamıyla kulağa oturan bir yapıya sahip. Yuvarlak ve üçgen yapısıyla oldukça konforlu bir deneyim sunan cihaz, atlasanız da zıplasanız da kulağınızdan düşmüyor.

İkinci nesil Gear IconX, batarya tarafında bir önceki modele kıyasla daha bir performans sergiliyor. Gayet kompakt bir şarj kutusuyla gelen IconX gücünü 340mAH kapasiteli pilden alıyor ve tam şarjla 5 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. Ayrıca cihazın bekleme süresinin 7 saat olduğunu ve yalnızca 10 dakika şarj ile 1 saate kadar müzik keyfi sunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Dahili müzik oynatıcıya sahip olan IconX, 4GB dahili depolama alanı ile geliyor. Bu özelliği sayesinde herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan kulaklık üzerinden ayrı bir çalma listesi oluşturabiliyorsunuz, ancak IconX'teki bu özelliği kullanmak için Android kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Gear IconX'te en dikkat çeken özelliklerin başında ise yaşam koçu modu geliyor. Samsung'un akıllı asistanı Bixby destekli sanal koç, attığınız adımı ölçüyor ve yaktığınız kalori miktarını sesli olarak sizinle paylaşıyor. Yürümeye başladığınız anda otomatik olarak aktif olan yaşam koçu, sağlığınızla ilgili konularda size yardımcı oluyor. S Health uygulamasına anbean olarak aktarılan veriler, Samsung Gear uygulamasından da kontrol edilebiliyor.

Gri, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen Samsung Gear IconX, ülkemizde 699 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Samsung Gear IconX 2018 ile ilgili detaylı bilgileri kutu açılışı ve inceleme videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel inceleme videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.