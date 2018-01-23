Isırdığı iPhone Patladı! İşte O Görüntüler

Çin'deki bir elektronik mağazasında yaşanan patlatma olayı bize bir kez daha akıllı telefonların pilleriyle oynanmaması gerektiğini hatırlattı.

iPhone’una pil satın almak için mağazada bulunan adam, telefonuna koyulacak pilin orijinalliğini test etmek isterken olanlar oldu. Bataryayı (iPhone X olduğu söyleniyor) ısırarak orijinallik testi yaptığını sanan adam çevresindekilere ufak bir şok yaşattı. Mağazada yaşanan küçük patlatmada şans eseri yaralanan olmadı. Siz siz olun, iPhone’un bataryasını kendiniz değiştirmeye kalkmayın, telefonculara da cihazınızı teslim etmeyin. Apple ve Apple tarafından yetkilendirilmiş servislere telefonunuzu bırakın.