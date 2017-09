iOS 11 Şarj Sorunu Düzeltme (iPhone Pil Ömrünü Uzatma Yolları)

iOS 11 yüklü iPhone ve iPad cihazlarda can sıkan şarj sorununa bu blog yazımızda değiniyoruz. iOS 11 pil sorununu gidermek için denenebilecek tüm yöntemler bu yazıda.

Her sene olduğu gibi yeni iOS sürümü yayınlandığında ilk olarak pil (batarya) sorunu konuşuluyor. Onlarca beta sürümün ardından gelen final sürümün gerek performans gerekse de pil tarafında başarılı olacağını düşünüyoruz ancak Apple, bizi her seferinde yanıltıyor. iOS 11, bildiğiniz üzere tam 10 beta güncelleme aldı, final sürümünün arkasından da iki güncelleme yayınlandı. Şu anda herkesin kullandığı sürüm iOS 11.0.1’in en büyük sorunu pil. Plus kullanıcısı dahi olsanız bataryanın gözünüzün önünde eriyip gittiğini görüyorsunuz. İşin kötüsü temiz kurulum yapmak da sorunu çözmüyor. Apple’ın iOS 11.1 güncellemesini yayınlayacağı güne kadar pil sorununu bir nebze düzeltmek biz kullanıcılara kalıyor. Aşağıdaki yöntemleri denemenizden hiçbir zarar gelmez.

iOS 11 Şarj Sorunu Nasıl Çözülür?

Yeniden Başlatın:

İlk yöntem komik gelebilir ancak çoğu iPhone kullanıcısı cihazını yeniden başlatma gereği duymuyor. Basit bir yeniden başlatma işlemi, cihazı kendine getirebilir.

Pil Kullanımına Bakın:

Ayarlar - Pil menüsüne giderek Pil Kullanımı kısmında son 24 saate ait istatistikleri gözden geçirmenizde fayda var. Uygulamaların üzerine dokunarak kullanım sürelerini görün ve az kullanmanıza rağmen pili çok tüketen uygulamaları acımadan telefonunuzdan kaldırın.

Titreşimi Kapatın:

Gün içinde fazla arama gerçekleştiren, mesaj alan biriyseniz titreşim ayarını gözden geçirmenizde fayda var. Ayarlar - Sesler altında Titreşim için yaptığınız ayar çok önemli. Titreşim, güç gerektiren bir şey olduğundan her yeni mesaj, arama pil tüketimini beraberinde getirecektir. Telefonunuzu sadece sessize aldığınızda titremesini sağlamanız yeterlidir.

Oto. Parlaklığı Kapatın:

Otomatik parlaklık, güneşin yoğun olduğu bir günde veya karanlıkta ekran parlaklığını ayarlamakla uğraşma derdinden kurtaran güzel bir özellik. Ancak bazen nedensizce çalışmıyor. Otomatik parlaklığı kapatmak yerinde olacaktır. iOS 11’de parlaklık Denetim Merkezi’nde kaydırma hareketiyle basitçe ayarlanabiliyor.

Uyandırmak İçin Kaldır'ı Kapatın:

Uyandırmak için kaldır özelliği, herhangi bir tuşa basmadan ekranın açılmasını sağlayan güzel bir özellik ancak çok hassas çalışıyor. Telefonu her kaldırışınızda ekranın otomatik olarak açılmasını istemiyorsanız, Ayarlar - Ekran ve Parlaklık menüsü altından Uyandırmak İçin Kaldır’ı kapatabilirsiniz.

Arka Plan İşlemlerini Kapatın:

Arka Planda Uygulama Yenileme, düşük güç modundayken zaten aktif olmuyor ancak normalde açıkça telefonun pilini oldukça tüketiyor. Ayarlar - Genel - Arka Planda Uygulama Yenile menüsü altından komple katabilir veya sadece sıklıkla kullandığınız uygulamalar için açabilirsiniz.

Hareketsiz Duvar Kağıtları Seçin:

iOS 11’de iPhone 6s ile gördüğümüz 3D Touch destekli duvar kağıtları kaldırıldı; yerine hareketsiz onlarcası eklendi. Eğer animasyonlu duvar kağıdı kullanıyorsanız veya sabit ancak perspektifi açık şekilde bir duvar kağıdı arka planı süslüyorsa hareketsiz yapmanızda fayda var.

Fitness Takibini Kapatın:

iPhone’un yardımcı hareket işlemcisi bildiğiniz üzere adımlarınızı ve diğer aktivitelerinizi takip etmek için var. Sağlık uygulamasına girdiğinizde bu verileri görebilirsiniz. Telefonunuzu adım sayar olarak kullanmıyorsanız Ayarlar - Gizlilik - Hareket ve Fitness yolunu izleyin, Fitness Takibi’ni kapatın.

Düşük Güç Modunu Açın:

Düşük güç modunun cihazın performansını etkilediği söylense de gerçekte böyle değildir. iPhone’unuz, belli bir pil düzeyine geldiğinde otomatik olarak kendini bu moda alarak size ekstra birkaç saat kazandırır. Düşük güç modunu her daim açık bırakarak normal kullanımdan daha uzun süreler elde edebilirsiniz. iOS 11’de düşük güç modu ayarı doğrudan Denetim Merkezi’den yapılabiliyor.

Uçak Modunu Açın:

Telefonun zor çektiği bir konumdaysanız sinyal alımı için cihaz kendini zorlayacak; bu da pilin tükenmesine yol açacaktır. iPhone’unuzu Uçak Modu’na alarak bu işkenceye bir son verebilirsiniz.

Widget'ları Düzenleyin:

Widget ekranını açıp oradaki uygulamalara bakmanızda yarar var. Gereksiz yere arka planda çalışan her widget, pil tüketimi demek. (Widget’ları görmek için kilit ekranında sağa kaydırın. Düzenlemek için de bu ekranda en aşağıya inip Düzenle’ye dokunun, kullanmadığınız widget’ı kırmızı çembere dokunarak kaldırın.)

Fabrika Ayarlarına Döndürün:

Genel - Ayarlar - Sıfırla - Tüm Ayarları Sıfırla’ya dokunarak iPhone’unuzu fabrika ayarlarına döndürün.

Sürüm Düşürme (Downgrade):

Bir alt sürüm olan iOS 10.3.3’ün imzaları hala açıksa sürüm düşürme (downgrade) işlemini uygulayın. (Nasıl yapıldığını iOS 11'den iOS 10'a Nasıl Geri Dönüş Yapılır? blog yazımızdan öğrenebilirsiniz)

Ekstra Güç Kaynağı:

El çantası veya sırt çantasıyla gezinen biriyseniz bir seçeceğiniz daha var: Powerbank veya bataryalı (şarjlı) kılıf.