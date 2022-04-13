iPhone Pil Sağlığı Nasıl Öğrenilir?

iPhone’unuzda yavaşlama sorunu yaşıyorsanız, pil durumunu (batarya sağlığı) kontrol etmenizde fayda var. Bu blog yazımızda iPhone pil sağlığını öğrenmenin yollarından bahsediyoruz. 4 farklı yöntemle iPhone'un batarya sağlığını öğrenmeniz mümkün.

Apple, 4 - 5 sene öncesinde tanıttığı, resmi olarak kendi mağazasından çektiği ürünlerine dahi yazılım güncellemesi vermeye devam eder. Tabii ki bazı özellikler kısıtlanmış olarak güncellemeyi alırsınız ve sürüm yükseltmesi yaptığınızda o sürüm sizin cihazınız için optimize edilmediğinden performans düşüşü ve pil (batarya) süresinde kayıp vb. sorunlar yaşayabilirsiniz. Yazılımsal sorunlarla karşılaşmamak için güncellemeyi almamayı tercih edebilirsiniz. Örneğin; çok pahalı olduğundan yenisini satın almadığınız, senelerdir kullandığınız iPhone’u güncel tutmayarak (yazılım güncellemeleri uyarılarını dikkate almayarak) bunu başarabilirsiniz. iPhone’u yüklü gelen iOS sürümüyle tutmak akıllıca bir çözüm olabilir ancak bunu yaptığınızda da cihazınız yavaşlamayacak diye bir kural yok.

iPhone Yavaşlama Sorunu Pille İlgili Olabilir

Apple’ın yeni iPhone’ları tanıttığında, her yeni iOS sürümü çıkardığında eski iPhone’lara müdahale ettiği, yavaşlattığı konuşmalarını duymuşsunuzdur veya tartışmalara denk gelmişsinizdir. Apple’ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: 'Amacımız genel performansı ve cihazların ömrü konusunda müşterilere en iyi deneyimi sunmaktır. Lityum iyon pillerin zamanla cihazın taleplerini karşılama yeteneği azalır ve bu da elektronik bileşenlerin korunması için cihazın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Geçtiğimiz yıl, iPhone 6, iPhone 6S ve iPhone SE'nin kapanmasını önlemek için bir özellik yayınladık. Şu anda bu özelliği iOS 11.2 ile iPhone 7'ye kadar genişlettik. İlerleyen dönemlerde diğer ürünlere de destek vermeyi planlıyoruz.'

Açıklamadan da anlayacağınız üzere Apple, iPhone’larımızı pil sorunu yaşamadan uzun süreler kullanabilelim diye performanstan kısıyor. iPhone’unuzun pil durumu (batarya sağlığı) ile performans sorunu yaşamanız birbiriyle bağlantılı. Pili korumak adına işlemci frekansı düşürülüyor ve aynı iOS sürümünü kullanmanıza rağmen ilk günlerde aldığınız performansı artık alamamaya başlıyorsunuz. Özetle, iPhone’unuzda ciddi bir yavaşlama hissettiyseniz öncelikle pil sağlık durumuna bakmanız gerekiyor. iPhone’unuzun pil durumu iyi mi, değiştirilmesi mi gerekiyor? Bunu da öğrenmenin 4 farklı yolu var.

iPhone Pil Sağlığı Artırma Nasıl Yapılır?

Ayarlar-Pil Bölümünden Pil Sağılğını Öğrenme

Konsol Uygulaması ile Pil Sağlığı Öğrenme

Batarya Sağlık Uygulamasından Pil Sağlığı Öğrenme

Apple Online Destek Sayfasından Pil Sağlığını Öğrenme

Ayarlar-Pil Bölümünden Pil Sağılğını Öğrenme

iPhone’un pil durumunu öğrenmenin en hızlı ve çabuk yolu doğrudan Ayarlar - Pil menüsüne gitmek.

Burada Pil altında “Your iPhone battery may need to be serviced” (iPhone pilinizin servise gereksinimi olabilir) yazısını görürseniz, iPhone’un batarya sağlığı kötüdür; en kısa sürede serviste değiştirilmesi gerekir.

Eğer burada hiçbir yazı çıkmıyorsa iPhone’unuzun pil durumu iyi seviyededir.

Konsol Uygulaması ile Pil Sağlığı Öğrenme

Tüm Mac’lerde ön yüklü gelen Konsol uygulamasını kullanarak da iPhone’un batarya sağlığını öğrenme şansına sahipsiniz.

Konsol uygulamasını başlatın, iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve arama bölümüne batteryhealth (Türkçe yazmayın) yazıyorsunuz.

(Türkçe yazmayın) yazıyorsunuz. İlk satıra tıkladığınızda hemen aşağıdan iPhone’unuzun batarya sağlığı dahil detaylı bilgiye ulaşıyorsunuz.

Batarya Sağlık Uygulamasından Pil Sağlığı Öğrenme

Mac için batarya sağlık uygulamalarından coconutBattery ile de iPhone’un batarya sağlığını öğrenmeniz mümkün.

ile de iPhone’un batarya sağlığını öğrenmeniz mümkün. Uygulamayı başlattıktan sonra iOS cihaz sekmesine tıklıyorsunuz.

iPhone’un pil durumuna ilişkin bilgiler karşınıza geliyor.

Apple Online Destek Sayfasından Pil Sağlığını Öğrenme

iPhone’un pil durumunu (batarya sağlığını) öğrenmenin en iyi yolu ise; Apple online destek sayfası veya Apple Support uygulaması üzerinden Apple çalışanı ile iletişime geçmek.

Apple uzmanı, iPhone’unuza uzaktan teşhis koyabiliyor ve pil durumunu net bir şekilde söylüyor.

App Store’da iPhone’un batarya sağlığını gösteren uygulamalar mevcut olsa da hiçbiri %100 doğru sonucu vermiyor. iPhone’un batarya kaybını yüzde olarak gösteren ve sağlık durumunu belirten üçüncü parti uygulamaların arayışına boşuna girmeyin; Apple, uygulamaların batarya detaylarına erişimini kestiğinden net bilgi alamazsınız.

Bildiğiniz üzere iPhone’lar 500 tam şarj döngüsüne ulaştığında kapasitesinin %80’ine kadarına koruyor. iPhone pil sağlığı iyiyse 'En Yüksek Performans Yeterliliği' altında 'Piliniz şu anda olması gereken en yüksek performansı destekliyor.' iletisi, pil sağlığı kötüyse 'Bu iPhone, pil gereken en yüksek gücü sağlayamadığı için beklenmeyen bir şekilde kapandı. Bunun yeniden olmasını engellemeye yardımcı olmak için performans yönetimi uygulandı. Etkisizleştir…' iletisi görüntüleniyor.

Bu noktada pil sağlığı kötü olan iPhone’unuzda olmadık anda kapanma gibi bir sorunla karşılaşmamak için performanstan ödün vermenizi yani 'Etkisizleştir'e dokunmamanızı; Apple’ın yaptığı ayarı öylece bırakmanızı öneririz. Eğer iPhone’unuzun pilini hiç değiştirmeden uzun bir süre kullandıysanız burada üçüncü bir ileti (Pilinizin sağlığı önemli ölçüde azaldı. Bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tam performans ve kapasite için pilinizi değiştirebilir. Servis seçenekleri hakkında daha fazlası…) daha çıkıyor.

iPhone Pili ve Performansı hakkında detaylı bilgiye Apple Destek sayfasından ulaşabilirsiniz.

iOS 11.3 güncellemesine kadar, iPhone’un pil sağlığını Ayarlar - Pil menüsü altından görmek mümkün değildi. Sadece pilin değiştirilmesine ilişkin bir uyarı gösteriliyordu. Pil sağlığı iyi olmayan iPhone’un aniden kapanmaması için de çözümü telefonun performansını düşürmekte bulan Apple, aldığı eleştirilerden sonra iOS 11.3 yazılım güncellemesi ile Pil Sağlığı seçeneği ekledi. iPhone 6 ve daha yeni modeller için kullanılabilir olan Pil Sağlığı, iPhone’unuzun pilinin maksimum kapasitesini gösteriyor ve performans ayarı yapmanıza izin veriyor. Bunu biraz açacak olursak; iPhone’unuzu ilk satın aldığınız tarihten bu yana kullanımınızda pilinizin kapasitesi düzeyinden ne kadar düşüş olduğunu artık görebiliyorsunuz.