Karantina Altındayken Oynanacak Mobil Oyunlar!

Haftanın en iyi Android ve iOS oyunları serimize benzer bir seri ile karşınızdayız. Yaşanan salgın sebebiyle hepimiz evlerimize çekilmişken karantina altında oynanacak en iyi mobil oyunları sizlere bu listede aktarıyoruz.

Videoda geçen oyunları hemen aşağıda yer alan bağlantılardan indirebilirsiniz.

27 Mart itibari ile toplam vaka 5 bin 698 oldu. Toplam can kaybı 92'ye yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 344, taburcu olan ise 42 olarak açıklandı.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.