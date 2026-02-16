Call of Duty Mobile APK, popüler FPS oyunudur. Online mücadelelere katılmak için hemen Call of Duty mobil oyunu yükleyin.

Erkan Calp - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Call of Duty Mobile, klasik Call of Duty haritalarını ve modlarını mobil cihazlara taşıyarak konsol kalitesinde bir FPS deneyimi sunar.

Çok oyunculu modlar ve 100 kişilik Battle Royale seçeneği sayesinde hem rekabetçi hem de geniş ölçekli savaş deneyimi sağlar.

Düzenli sezon güncellemeleri, Battle Pass sistemi ve silah özelleştirmeleri ile uzun süreli ve dinamik bir oynanış sunar.

Call of Duty Mobile APK İndir

Call of Duty Mobile, mobil cihazlarda konsol kalitesinde bir FPS deneyimi sunan, hızlı tempolu ve rekabetçi yapısıyla öne çıkan popüler bir aksiyon oyunudur. Call of Duty Mobile indir seçeneği ile Android cihazınızda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bu yapım, klasik Call of Duty haritalarını, ikonik karakterlerini ve çeşitli oyun modlarını mobil platforma başarıyla taşıyor.

Activision tarafından geliştirilen oyun; çok oyunculu (Multiplayer), Battle Royale ve Zombi gibi farklı modları tek çatı altında sunarak hem rekabetçi hem de eğlenceli bir deneyim sağlıyor. Özellikle mobil FPS oyunları arasında grafik kalitesi, akıcı oynanış mekanikleri ve özelleştirilebilir kontrol ayarlarıyla dikkat çekiyor.

Call of Duty Mobile Özellikleri

Ücretsiz indirilebilir ve Türkçe dil desteği

Klasik haritalar: Nuketown, Crash, Hijacked ve daha fazlası

100 kişilik Battle Royale modu

Takım Ölüm Maçı, Hakimiyet ve Arama & İmha gibi çok oyunculu modlar

Gelişmiş silah özelleştirme ve loadout sistemi

Yüksek kaliteli grafikler ve optimize edilmiş performans

Sezonluk Battle Pass ve düzenli güncellemeler

COD Mobile APK dosyasını indirerek mobil cihazınızda gerçekçi silah mekanikleri, taktiksel çatışmalar ve hızlı refleks gerektiren mücadelelere katılabilirsiniz. Oyunda karakterinizi ve ekipmanlarınızı özelleştirerek kendi oyun tarzınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca klan sistemi sayesinde arkadaşlarınızla takım kurarak dereceli maçlara katılabilirsiniz.

Mobil FPS severler için tasarlanan Call of Duty Mobile Android sürümü, düşük ve yüksek donanımlı cihazlarda optimize edilmiş performans sunar. Düzenli gelen güncellemeler ile yeni haritalar, silahlar ve etkinlikler eklenerek oyun deneyimi sürekli güncel tutulur.

Eğer rekabetçi, aksiyon dolu ve ücretsiz bir mobil savaş oyunu arıyorsanız, COD Mobile indir seçeneğini değerlendirebilir ve Android cihazınızda hemen oynamaya başlayabilirsiniz.