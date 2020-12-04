Bu Hafta Ne Yapalım? - Karantinadayız #1

Karantinada neler yapılır? Artan koronavirüs vakaları ile birlikte sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Peki karantinada yapılacak şeyler neler? Karantinada neler yapılır? Dizi ve film önerileri neler? Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Karantinada Neler Yapılır? Karantinada Yapılacak Şeyler

Söz konusu şey zaman geçirmek olduğunda, hemen hepimizin aklına ilk gelen şey film izlemek oluyor. Tamindir Bey tarafından bu hafta önerilen dizi ve filmler şu şekilde:

Film Önerileri

Bird Box

Başlangıç

The Irishman

Dizi Önerileri

Ozark

Şahsiyet

Black Mirror

Bu hafta karantinada oyun oynamadan vakit geçmez. Bunlar da bu hafta Tamindir Bey'in önerdiği oyunlar:

Oyun Önerileri

Doom Eternal

Among Us

Call of Duty Mobile

Sizler bu haftanın önerileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu önerilere eklemek istedikleriniz varsa yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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