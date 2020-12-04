Bu Hafta Ne Yapalım? - Karantinadayız #1

Karantinada neler yapılır? Artan koronavirüs vakaları ile birlikte sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Peki karantinada yapılacak şeyler neler? Karantinada neler yapılır? Dizi ve film önerileri neler? Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Karantinada Neler Yapılır? Karantinada Yapılacak Şeyler
Söz konusu şey zaman geçirmek olduğunda, hemen hepimizin aklına ilk gelen şey film izlemek oluyor. Tamindir Bey tarafından bu hafta önerilen dizi ve filmler şu şekilde:
Film Önerileri
- Bird Box
- Başlangıç
- The Irishman
Dizi Önerileri
- Ozark
- Şahsiyet
- Black Mirror
Bu hafta karantinada oyun oynamadan vakit geçmez. Bunlar da bu hafta Tamindir Bey'in önerdiği oyunlar:
Oyun Önerileri
- Doom Eternal
- Among Us
- Call of Duty Mobile
Sizler bu haftanın önerileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu önerilere eklemek istedikleriniz varsa yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.
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