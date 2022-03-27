Among Us
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 74,831
- Üretici InnerSloth LLC
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Among Us, PC'de indirip oynayabileceğiniz süper eğlenceli online oyun. Popüler online oyun Among Us Steam'de!
Hem mobil hem de bilgisayar platformunda ilgiyle oynanmaya devam edilen Among Us eğlenceli yapısı ile milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor. Eğlenceli oynanışı ile milyonlarca kez indirilen başarılı oyun, günümüzde de geniş bir kitleye hitap ediyor. Çarpıcı grafiklere ev sahipliği yapan oyun, çapraz platform oyunu olarak da oynanabiliyor.
Among Us İndir
Among Us, Android (APK), iOS ve Windows PC cihazlarda oynanabilen çapraz platform destekli süper eğlenceli bir online oyun. Şu anda en çok oynanan online oyunlar arasında olan Among Us, PC’de Steam platforomu üzerinden indirilebiliyor. İster aynı WiFi ağı üzerinden arkadaşlarınızla birlikte ister dünyanın dört bir yanından oyuncularla online oynayın. Milyonlara oyuncunun uzaydaki mücadelesine dahil olmak için hemen Among Us indirin.
Among Us İndir PC
Among Us, kısa sürede popüler olan online oyunlar arasında. Android telefon, iPhone/iPad, Windows bilgisayar tüm platformlarda oynanabiliyor ve çapraz platform desteğiyle farklı cihaz kullanıcılarıyla sorunsuzca oynayabiliyorsunuz. PC platformunda Steam’den indirilebilen online oyun, grafiksel açıdan çok gelişmiş değil ancak süper eğlenceli oynanış sunuyor. Uzay geminizi kalkış için hazırlamaya çalışırken online (çevrimiçi olarak) veya yerel WiFi üzerinden 4 - 10 oyuncuyla oynayın ancak Mürettebattan bir veya daha fazla rastgele oyuncu herkesi öldürmeye kararlı Sahtekarlar olduğundan dikkatli olun!
Among Us İndir Ücretsiz
Among Us, Steam üzerinden ücretli indirilmeye sunulsa da Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. BlueStacks gibi Android emülatörleri ile Among Us bilgisayarda ücretsiz oynama şansına sahipsiniz. Ancak en iyi oyun deneyimini Steam üzerinden indirerek alabileceğinizi unutmayın.
Among Us Nasıl Oynanır?
Parti oyunu Among Us nasıl oynanır? detaylı olarak anlatmak gerekirse, Among Us 4 - 10 oyunculu çok oyunculu bir oyun. Oyuncuların 1 - 3’ü her oyunda rastgele olarak Sahtekar olarak seçilirken geri kalanlar Mürettebat Arkadaşları oluyor. Bir uzay gemisi (The Skeld), bir karargah binası (Mira HQ) veya bir gezegen üssü olarak bilinen Polus’da geçen oyunda mürettebat arkadaşları elektrikli yeniden kablolama ve yakıt doldurma gibi hayati önem taşıyan sistemleer üzerinde bakım çalışmalarından oluşan mini oyunlar formatında harita üzerinde tamamlayabilecekleri görevler üstleniyor. Sahtekarlara da Mürettebat arkadaşlarıyla uyum sağlamak, harita sistemlerini sabote etmek, havalandırma deliklerini geçmek, diğer Sahtekarları ortaya çıkarmak ve Mürettebat arkadaşlarını öldürmek için sahte bir görev listesi veriliyor. Ölen oyuncu hayalet oluyor; hayaletler duvarlardan geçebiliyor ancak dünya ile sınırlı etkileşime girebiliyor ve sadece diğer hayaletler tarafından görülebiliyor. Her oyuncunun sınırlı bir görüş konisi var; bu da oyuncuların kuş bakışı kamera açısına rağmen tüm alanı, oyuncuları görmelerini engelliyor. Mürettebatlar öldürülmeden tüm görevleri tamamlayarak veya tüm Sahtekarları bularak ya da etkisiz hale getirerek kazanırken; Sahtekarlar, Sahtekarlarla Mürettebat Arkadaşlarının sayısı aynı olacak şekilde veya sabotaj geri sayımı bitecek şekilde yeterli sayıda Müreettebat öldürdüğünde kazanmış oluyor. Hayaletlerin de amacı; sırasıyla Crewmate ve Impostor hayaletleri için görevleri tamamlayarak veya sabotajlar yaparak yaşayan takım arkadaşlarına yardım etmek.
Mürettebatlar:
- Gemiyi hazırlamak veeya tüm Sahtekarları çıkarmak suretiyle görevleri tamamlayarak kazanın.
- Hızlıca tepki vererek Sahtekarların sabotajlarını mahvedin.
- Yönetici haritası ve Güvenlik kameralarını kontrol ederek diğer Mürettebat Arkadaşlarınızı takip edin.
- Tüm cesetleri anında bildirerek şüpheli Sahtekarların kim olabileceği konusunda tartışın.
- Şüpheli davranışları tartışmak için acil durum toplantıları çağrısı yapın.
- Şüpheli Sahtekarları çıkarmak için oy kullanın.
Sahtekarlar:
- Mürettebatı öldürün, sizi görenleri de ortadan kaldırın.
- Mürettebat arkadaşlarınızla uyum sağlamak için görevleri yapar gibi görünün.
- Havalandırma deliklerinden gizlice geçerek gemi içerisinde hızlıca hareket edin.
- Kaosa neden olmak ve mürettebatı bölmek için sabotajları kullanın.
- Kurbanları tuzağa düşürmek ve gizli bir şekilde öldürmek için kapıları kapatın.
Among Us, sosyal özelliği de olan bir oyun. Oyuncular birbirleriyle yazılı olarak sohbet edebiliyor ancak yalnızca toplantılar sırasında ve canlılarsa iletişim kurabiliyor, hayaletler de birbirleriyle konuşabiliyor. Oyunda yerleşik sesli sohbet sistemi yok ancak oyuncular oynarken Discord gibi programları kullanıyor.
Among Us Sistem Gereksinimleri
Among Us bilgisayarda oynamak için Windows PC sistem gereksinimleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+
- İşlemci: SSE2 komut seti desteği
- Bellek: 1 GB RAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
Among Us Türkçe Yama İndir
Among Us, ne yazık ki Türkçe dil desteği sunmuyor ancak Türkçe yama dosyası mevcut. Ancak Among Us Türkçe yama mobil için hazırlanmadı, PC sürümünü oynuyorsanız kurabileceğiniz bir yama. Among Us Türkçe yama nasıl kurulur? Among Us Türçe nasıl yapılır? dediğinizi duyar gibi gibiyim. Among Us Türkçe oynamak için aşağıdaki basit adımları izleyin:
Among Us Türkçe Yama Nasıl Kurulur?
- Among Us Türkçe yama indirin.
- Yamayı kurarkan dosya konumunu Steam/Steamapps/Common/Among Us olarak seçin.
- Bu yama ile arayüz %100, oyun içi %99 Türkçe oluyor.
Among Us APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,791
- DOSYA BOYUTU 125.00 MB
- Üretici InnerSloth LLC
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Among Us Android telefonlar ve PC'de ücretsiz oynanabilen çok oyunculu oyun. Among Us APK veya Google Play'den yüklenebilir.
Among Us APK olarak Google Play'den Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz online oyun. Uzay geminizi kalkışa hazırlamaya çalışırken, 4 - 15 oyuncuyla online veya yerel WiFi üzerinden oynayın ancak dikkatli olun; biri herkese öldürmeye kararlı bir sahtekar olacak!
Among Us, Windows bilgisayar (PC) ve Android telefonlarda şu anda en çok oynanan online oyunlar arasında. Google Play’den ücretsiz indirilebilir olmasıyla APK indirme linkine gerek duymadan doğrudan Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz Among Us ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İster online isterseniz de yerel WiFi üzerinden yani arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz çok keyifli bir mobil oyun Among Us. Milyonlarca oyuncunun heyecanına ortak olmak için hemen Among Us’ı indirin. Çapraz platform desteği sayesinde PC, iOS ve Android cihaz kullanıcılarıyla birlikte oynamanın keyfini sürün.
Among Us APK İndir Son Sürüm
Sadece Google Play'de 100 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Among Us, bir uzay gemisi içinde farklı oyuncularla mücadele ederek katilin kim olduğunu bulmak için çeşitli görevler üstlendiğiniz sıra dışı bir oyun.
- Özelleştirme: Renginizi ve şapkanızı seçin.
- Çok sayıda oyun seçeneği: Daha fazla sahtekar, daha fazla görev ve çok daha fazlası
- Oyun içinden yazılı sohbet
- Zengin discord entegrasyonu
- Windows PC, Android ve iOS arasında çapraz platform oynama
Among Us Android Oyun
Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hareket halindeki bir uzay gemisinde birkaç farklı oyuncu ile mücadele ederek şüpheli karakteri tespit ekmektir. Oyunu çevrimiçi oynayabilir ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Uzay gemisinin farklı bölgelerinde yer alan karakterleri takip ederek katilin kim olduğunu bulmalı ve görevleri tamamlayarak seviye atlamalısınız. Katili tespit edebilmek için sinsi yaklaşımlarda bulunmalı ve şüpheleri üstünüze çekmeden araştırmalarınıza devam etmelisiniz. İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile keyifle oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.
Aksiyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Among Us, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.
Among Us İndir PC
Among Us PC nasıl indirilir? Among Us PC bedava mı? Popüler parti oyunu Among Us PC'lere Steam, Epic Games ve Windows 10 mağazası üzerinden indirilebiliyor ancak ücretli. Ne yazık ki, Among Us PC sürümü oyun indirme mağazası Steam ve Windows Store üzerinde ücretli. Among Us PC'de ücretsiz oynamak istiyorsanız, BlueStacks gibi Android emülatörleri kullanabilirsiniz. İster Among Us APK dosyası ister Among Us Google Play'den bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz.
Among Us Online
Among Us online bir oyun ancak web tarayıcı üzerinden oynanabilir sürümü "resmi olarak" bulunmuyor. Among Us play online oyna aramasıyla oyunu bilgisayarınıza indirmeden favori internet tarayıcınızdan oynayabilirsiniz. InnerSloth tarafından geliştirilen oyun, Windows, Android, iOS, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarına yüklenebiliyor.
Among Us Ne Demek?
4 - 15 oyuncunun bir uzaylı gemisine bırakıldığı çok oyunculu (multiplayer) bir oyundur. Her oyuncuya ekip arkadaşı (crewmate) veya sahtekar (impostor) olarak özel bir rol veriliyor. Biraz macera, biraz bilinmezlik, biraz gizem oyunu olan Among Us’ın temel kuralları inanılmaz derecede basit. Eğer bir ekip arkadaşıysanız görevleri tamamlarken sahtekarın kim olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Sahtekarsanız keşfedilmeden herkesi öldürmeniz gerekiyor.
Among Us, bilgisayarda, akıllı telefonda, konsollarda oynanabilen online strateji oyunu. Oyun becerisinden daha fazla düşünce gerektiriyor, bu da oyunu hem sıradan hem de sağlam oyuncular için mükemmel kılıyor.
Among Us
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,629
- DOSYA BOYUTU 164.00 MB
- Üretici InnerSloth LLC
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Bir uzay gemisi içinde aksiyon dolu anlar geçirerek katilin izini süreceğiniz eşsiz bir oyundur.
Mobil platformda aksiyon oyunları kategorisinde yer alan ve milyonlarca oyun sever tarafından keyifle oynanan Among Us, hareket halindeki bir uzay gemisi içinde macera dolu anlar geçirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.
Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, birkaç farklı karakterin yer aldığı hareket halindeki bir uzay gemisinde dolaşarak katilin izini sürmek ve şüpheli karakterleri tespit ederek görevleri tamamlamaktır. Online özelliği sayesinde arkadaşlarınız ve dünyanın farklı yerlerindeki güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Geminin bölümlerinde gezerek katilin peşinden gidebilir ve sinsice yaklaşarak kendinizi açığa çıkartmadan görevleri yerine getirebilirsiniz. Katili bulabilmek için kurnazca yaklaşmalı ve onu etkisiz hale getirerek mürettebattaki diğer çalışanların hayatlarını kurtarmalısınız. Sürükleyici bölümleri ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız aksiyon dolu bir oyun sizleri bekliyor.
Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Among Us, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.