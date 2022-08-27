100 TL ile Klima Yapma Rehberi

Evde klima yapılabilir mi? Bu sorunun yanıtı, özellikle oldukça yüksek sıcaklara maruz kalınan yaz aylarında çok merak ediliyor. Kendi imkânlarınızla uygun fiyata klima yapabilmeniz mümkün. Hazırladığımız videoda 100 TL gibi bir bütçeyle klima yapma adımlarını detaylı bir şekilde anlattık.

Sıcaktan bunaldıysanız ve ferahlamak istiyorsanız kendi klimanızı yapmak için kolları sıvayabilirsiniz. Bu biraz kulağa tuhaf gelebilir ancak düşük imkânlar ile bir klima tasarlayabilmeniz mümkün. Peki, bu işlem için hangi malzemeler gerekiyor?

Kendi klimanızı yapabilmek için gerekli olan malzemeler arasında strafor kutusu, fan, adaptör, maket bıçağı, dijital termometre ve soğutucular yer alıyor. Soğuk havayı hapsetmek için strafor kutusunu tercih ettik.

Strafor kutusu 40 TL civarında bir fiyat etiketine sahip. Fiyat etiketi, kutunun fiyatına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle 25 TL ve 50 TL gibi ücretlere de strafor bulunabiliyor. Soğuk havanın dışarıya aktarılabilmesi için gerekli olan fan ise 25 TL, 40 TL veya 50 TL civarında fiyata sahip.

Fanın çalıştırılabilmesi için bir de adaptöre ihtiyaç var fakat hemen hemen her evde mevcut. Bunun dışında maket bıçağı gibi ürünler de her evde bulunabiliyor. Peki, bu malzemeler ile klima yapılabilmesi için hangi adımlar uygulanmalıdır?

Uygun Fiyata Klima Yapma Adımları

Strafor kutusunun kenarına fanı ölçü almak için yerleştirin.

Fan için kalem yardımıyla ölçü alın.

Maket bıçağı ile straforun işaretlediğiniz kısımlarını kesin.

Kestiğiniz alana fanı kablo içeride kalacak şekilde yerleştirin.

Fan yerleştirdiğiniz kısmın karşı tarafına maket bıçağıyla ızgara açın.

Straforun yan kısmına fan kablosunun çıkışı için bir delik açın.

Fanın kablosunu adaptöre bağlayın.

Fan çalışmaya başlayacaktır.

Soğutucuları strafor kutusunun içerisine yerleştirin.

Soğutucuları sabitleyin.

Kutunun kapağını kapatın.

Kendi klimanızı yapabilmek için ilk olarak strafor kutusunun kenarına fanı yerleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra fanın ölçüsünü almanız gerekiyor. Ölçü almak için bir kalem kullanabilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra maket bıçağı ile strafor kutusunun işaretlediğiniz kısımlarını çok dikkatli bir şekilde kesin.

Kesme işlemini gerçekleştirdikten sonra fanı strafor kutusuna yerleştirin. Bunu yaparken kablonun kutunun içerisinde kalmasına özen gösterin. Fanı yerleştirdiğiniz alanın karşı tarafına maket bıçağı yardımı ile ızgara şeklinde bir delik açın.

Izgara açtıktan sonra fan kablosunun çıkışı için bir delik açmanız gerekiyor. Deliği straforun yan kısmına açabilirsiniz. Fanın kablosunu adaptöre bağlayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde fan çalışmaya başlayacaktır.

Bir sonraki adımda soğutucuları kutunun içerisine düzgün bir şekilde konumlandırmanız gerekiyor. Konumlandırma işlemi sırasında soğutucuları sabitleyin. Daha sonra kutunun kapağını kapatın. Böylelikle kendi klimanızı yapmış olacaksınız.

Elbette yaptığımız bu klima, normal klimalar gibi odayı soğutamıyor fakat soğuk hava üfleyerek karşısındaki kişiyi ferahlatabiliyor. Masa başında kişisel soğutucu olarak kullanmayı düşünüyorsanız videomuzu izleyerek adımları uygulayabilir ve klima yapabilirsiniz.

Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak siz de kendi klimanızı yaptınız mı? Yaptıysanız üründen memnun kaldınız mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca neden sağ kulaklığın şarjı sol kulaklıktan daha önce bitiyor sorusunu yanıtladığımız videoya da göz atabilirsiniz.