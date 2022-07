Yemek Yerken İzlenecek Diziler - 2022

Yemek yerken izlenecek diziler neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede çeşitli türlerde diziler bulunuyor. Listemize göz atabilir ve beğendiğiniz bir yapımı izlemeye başlayabilirsiniz.

Çoğu kişi yemek yerken bir şeyler izleme ihtiyacı hissediyor çünkü yemek yerken bir şeyler izlemek, dünyanı en keyifli aktivitelerinden bir tanesidir. Günümüzde yemek yerken izlenebilecek çeşitli yapımlar yer alıyor. Bunlar pek kafa yormayan yapımlar olduğundan ötürü dizi üzerinde çok fazla düşünmeye gerek kalmıyor.

Hazırladığımız listede yemek yerken izleyebileceğiniz çeşitli yapımlar bulunuyor. Eğer bu tarz bir dizi arıyorsanız, dünya genelinde büyük beğeni toplayan yapımlardan oluşan listemize göz atabilir ve yeni dizi keşfedebilirsiniz.

Yemek Yerken İzlenecek Diziler Listesi

Air Crash Investigation

Black Mirror

Silicon Valley

Locke & Key

Severance

Yukarıda yemek yerken izleyebileceğiniz 5 adet dizi bulunuyor. Listede yer alan dizilerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Air Crash Investigation

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: TV-14

Oyuncular: Jonathan Aris, Stephen BogaertJohn Cox, Von Flores ve dahası

Çok sayıda bölümden oluşan bir belgesel olan Air Crash Investigation (Uçak Kazası Raporu), helikopter ve uçak kazalarının nasıl meydana geldiğini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Başarılı bir atmosfere sahip olan belgesel, izleyicilere kokpitte ve kabinde yer alan gerginliği hissettirmeyi başarıyor.

Meydana gelen büyük kazaların sebeplerini anlayabilmek için eldeki verileri birleştirilmeye çalışılıyor. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan yapımı Disney Plus isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca en iyi Disney Plus dizileri isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.

Black Mirror

IMDb Puanı: 8,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson ve dahası

Dram, gizem ve bilim kurgu ögelerini içeren Black Mirror'ın her bölümünde farklı bir hikâye işleniyor. Teknolojinin yol açabileceği sorunları konu alan dizinin her bölümünde oyuncular da değişiyor. Bu, her bölüm farklı bir yapım izliyormuşsunuz gibi bir izlenimin elde edilmesini sağlıyor.

Charlie Brooker tarafından yaratılan dizinin şu anda 5 sezonu bulunuyor. Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen diziyi Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Dijital yayın hizmetinde dizinin beş bölümü de mevcut.

Silicon Valley

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Thomas Middleditch, T.J. Miller, Josh Brener ve dahası

Silicon Valley, Pied Piper isimli yeni bir şirket kurmaya karar veren Richard Hendricks isimli bir mühendisin mücadelesini konu alıyor. Komedi türündeki başarılı yapım, tüm dünyada oldukça popüler durumda. Çok sayıda izleyici tarafından çok beğenilen dizi 2014 yılında yayımlanmaya başladı ve 2019 yılında sona erdi.

Toplamda 6 sezondan oluşan dizide 53 bölüm mevcut. Mike Judge, John Altschuler ve Dave Krinsky tarafından yaratılan Silicon Valley'i izlerken eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Locke & Key

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones ve dahası

Şu anda iki sezondan oluşan Locke & Key'de üç kardeş, babalarının hayatını kaybetmesi üzerine anneleri ile beraber bir eve taşınır. Kardeşler, yeni taşındıkları evde gizemleri gün yüzüne çıkaran sihirli anahtarlar keşfeder.

Dram, fantastik ve korku ögelerinin yer aldığı dizi ilk olarak 2020 yılında yayımlanmaya başladı. Joe Hill ve Gabriel Rodriguez'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Locke & Key'i popüler dijital yayın platformu Netflix üzerindden izleyebilirsiniz.

Severance

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: TV-MA

Oyuncular: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower ve dahası

2022 yılında yayımlanmaya başlayan Severance, iş ve özel yaşam hatıralarını birbirinden ayıran Lumon Industries adlı biyoteknoloji firmasında görevli Mark'ın maceralarını konu alıyor. Gizem, dram ve bilim kurgu ögelerinin yer aldığı dizi, Dan Erickson tarafından yaratıldı.

Sürükleyici bir dizi olan Severance, atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başarıyor. Dizideki oyunculuk performansları da oldukça başarılı. Çoğu izleyici tarafından oldukça beğenilen yapım sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Hazırladığımız listede yer alan diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.