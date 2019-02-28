LG'DEN ÇİFT EKRANLI TELEFON! - LG V50 ThinQ 5G Ön İnceleme

LG V50 ThinQ 5G inceleme videosu öncesinde LG V50 5G Thinq ön incelemesiyle karşınızdayız. Bu videoda LG V50 5G thinq kamerasına, performansına ve çift ekranına yakından değiniyor, detayları sizlerle paylaşıyoruz.
LG V50 ThinQ 5G Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.4 inç - 3,120x1,440, 538ppi, 19.5:9 POLED FullVision
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855 (Snapdragon X50 5G Modem)
- Grafik İşlemci: Adreno 640
- Bellek: 6GB
- Depolama: 128GB (microSD ile 2TB'a kadar artırılabiliyor)
- Arka Kameralar:
16MP Süper Geniş Lens (ƒ/1.9 diyafram/ 1.0μm piksel/ 107 ̊görüş alanı)
12MP Standart Lens (ƒ/1.5 diyafram/ 1.4μm piksel/ 78 ̊ görüş alanı)
12MP Telefoto Lens (ƒ/2.4 diyafram/ 1.0μm piksel/ 45 ̊görüş alanı)
- Ön Kameralar:
8MP Standart (ƒ1.9 diyafram/ 1.12μm piksel/ 80 ̊görüş alanı)
5MP Geniş (ƒ2.2 diyafram/ 1.12μm piksel/ 90 ̊görüş alanı)
- Ses: Quad DAC, Stereo Boombox, 3.5mm kulaklık girişi
- Batarya: 4,000mAh, Qualcomm Quick Charge 3.0
- Dayanıklılık: IP68, MIL-STD 810G
- Biyometrik Güvenlik: Yüz tanıma, Parmak izi okuyucu (arkada)
- Ağ: 3G, 4G LTE-A, 5G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC
- Port: USB Type-C (USB 3.1 uyumlu)
- Yazılım: Android 9 Pie
- Boyut ve Ağırlık: 159.2 x 76.1 x 8.3mm, 183g
- Renk: Astro Black
LG V50 ThinQ 5G Fiyatı
LG V50 ThinQ 5G fiyatı resmi olarak açıklanmadı.
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