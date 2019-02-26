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Nubia X Ön İnceleme - Çift Ekranlı Telefon

Erkan Calp
Erkan Calp - | inceleme
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Nubia X inceleme videosu öncesinde elimize geçen telefonu tüm detaylarıyla size aktarıyoruz. Nubia X ön inceleme videosunda cihazın ekran detaylarına, kamerasına ve teknik özelliklerine değiniyor, kullanıcı deneyimini sizlerle buluşturuyoruz. Nubia X inceleme videosunda sizinle buluşturacağımız detayları ön inceleme videosunda kısaca aktarıyoruz.

Nubia X Teknik Özellikleri

  • 6.26-inç 19:9 IPS LCD ekran @2280 x 1080px
  • 5.1-inç 19:9 OLED ekran @ 1520 x 720px
  • Corning Gorilla Glass 3 (iki ekran da)
  • Qualcomm Snapdragon 845 2.8GHz 8 çekirdek işlemci
  • Adreno 630 grafik işlemci
  • 6GB/8GB LPDDR4X RAM
  • 64GB/128GB/256GB UFS 2.1 dahili depolama (microSD card slotu yok)
  • 16MP f/1.8 + 24MP f/1.7 AI
  • 4G+ LTE (Sadece Çin)
  • Çift-SIM (Nano)
  • WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz + 5.0GHz) - Bluetooth 5.0 - GPS, A-GPS
  • USB Type-C
  • Çift parmak izi tarayıcı (sol ve sağ yanlarda)
  • Maverick Voice 2.0
  • Nubia UI 6.0.2 (Android 8.1 Oreo)
  • 3800mAh batarya (9V 2A QC3.0 hızlı şarj)
  • 73.30mm x 154.10mm x 8.40mm - 181g

Nubia X Fiyatı

Nubia X fiyatı; 6GB 64GB modeli 3299 Çin Yuanı, 8GB 128GB modeli 3699 Çin Yuanı, 8GB 256GB modeli de 4299 Çin Yuanı.

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