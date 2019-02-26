Samsung Galaxy S10 5G Ön İnceleme - TELEVİZYON GİBİ EKRANI VAR!

Samsung Galaxy S10'un 5G modeli özellikle 4. kamerası, ekran boyutu ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S10 5G ön incelemesinde S10 modelinin 5G versiyonlu olan modelini S10 Plus ile karşılaştırıyor ve detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Samsung Galaxy S10 5G Teknik Özellikleri

6.7 inç AMOLED 3040x1440 (19:9) ekran

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci

8GB bellek, 256GB depolama (microSD kart slotu yok)

Arka Ana Kamera: 12MP Super Speed Dual Pixel OIS f/1.5 veya f/2.4

Telefoto Arka Kamera: 12MP OIS f/2.4

Ultra Geniş Arka Kamera: 16MP f/2.2

ToF Arka Kamera: Var

Ön Kamera: 10MP f/1.9 Dual Pixel AF

İkinci Ön Kamera: ToF

Bağlanabilirlik: 5G NR, 2Gbps (Cat20) LTE, WiFi 6 Bluetooth 5.0 LE

Ses: Stereo Hoparlörler Dolby Atmos 3.5mm Kulaklık

Batarya: 4500 mAh (Süper Hızlı Şarj 25W - Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 12W)

Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü, Yüz tanıma

Samsung Galaxy S10 5G Fiyatı

Samsung Galaxy S10 5G modelinin çıkış tarihi ve fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Cihazı ilk Verizon satışa sunacak. 2019'un ikinci yarısında da diğer operatörler satışa başlayacak. Samsung'un Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü, S10+'ın en üst model fiyatından 100$ daha pahalı (1700$) olacağı bilgisini paylaştı. Öte yandan cihazın Türkiye'de satışa sunulmayacağı henüz belli değil.