Razer Yavaş Ciğerimizi Titrettin! - Razer Tiamat 2.2 v2 İnceleme

Razer Tiamat 2.2 v2 inceleme videosunda kulaklığın kutu içeriğinden bahsettik ve ses testini, mikrofon testini gerçekleştirdik. Tamindir Bey video da kulaklığın bassları yüzünden kendinden geçti.

Razer Tiamat 2.2 v2 Özellikleri

Oyuncular için yüksek kalitede ekipmanlar üreten Razer, bu konuda dünyanın en iddialı şirketlerden bir tanesi. Epik ses ve epik bas özellikleri ön plana çıkartılan Razer Tiamat 2.2 V2 kullancıların isteklerine tam anlamıyla cevap vermek için tasarlanmış.

Kulaklığın sağında ve solunda iki tane 50 mm'lik sürücü bulunuyor. Bu sunuculara iki adet Subwoofer eşlik ediyor ve kulaklık bütün cihazlar ile tam uyumlu olarak çalışıyor. Yine ses izolasyonu, hafif ve dengeli yapısı ile konforlu bir oyun deneyimi sunuyor ve özellikle PS4'te kola takıp kullanma imkanı ile sanki kablosuz bir kulaklık kullanıyor hissine kapılıyorsunuz.

Kulaklığın malzeme kalitesi ise alıştığımız gibi oldukça yüksek. Kulağa tam oturan yapısı, kullanıcıya arzu ettiği deneyimi yaşamasını sağlıyor. Mikrofon konusuna geldiğimizde kablo üzerindeki tekerlekten mikrofon ve ses ayarını yapmak oldukça rahat. Ekstra bas sürücüleriyle favori oyunlarınızda maksimum sesi sunacak şekilde tasarlananan Razer Tiamat 2.2 v2, sizleri fazlasıyla tatmin edecektir.

Razer Tiamat 2.2 v2 Fiyatı

Razer Tiamat 2.2 v2'nin fiyatı 730 ila 830 TL arasında bir fiyat etiketine sahip. Fiyat performansı konusunda da oldukça iddialı olan cihazı bütçeniz uygunsa gönül rahatlığıyle tercih edebilirsiniz.