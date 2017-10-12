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Razer, İlk Akıllı Telefonları İçin Tarihi Paylaştı

Erkan Calp
Erkan Calp Mobil
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PC ve konsol oyuncularına özel geliştirdikleri profesyonel ekipmanlarla karşımıza çıkan Razer, akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ilk akıllı telefonlarını tanıtacaklarının da müjdesini verdiler. Razer ürünlerini gözü kapalı alan hardcore oyuncular için heyecan dorukta!

Profesyonel oyuncuların dünyasına önemli bir yere sahip olan Razer’ı PC ve konsollar için tasarladıkları oyuncu aksesuarları ile birlikte üst seviye dizüstü bilgisayar modelleriyle tanıyoruz. Ünlü firma, bununla yetinmeyip akıllı telefon pazarında da kendisine yer bulmaya hazırlanıyor. Bu senenin başında Android işletim sistemli Robin akıllı telefonun yaratıcısı Nexbit’i satın alan firma, web sitesinde müjdeyi verdi: “Yakında Geliyor!

Razer Akıllı Telefon

Şimdiye kadarki en büyük tanıtım olacağını belirten Razer için büyük gün; 1 Kasım 2017. Evet, Razer’ın muhtemelen oyun ve eğlence odaklı Android akıllı telefonunu görmemize çok az bir zaman kaldı. Bu noktada telefonun donanımına ve tasarımına ilişkin bir bilgimiz yok. Sadece Razer’ın mobil bölüm başkanı Tom Moss’un Twitter’dan paylaştığı bir görsel elimizde. O görselde de sadece Razer’ın logosunu görüyoruz. Bakalım Razer, lansman gününe kadar bu sırrı koruyabilecek mi? Razer’ın yeni telefonu hakkında yeni bilgiler alır almaz sizlere paylaşacağız.

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