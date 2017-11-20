Razer, Yeni Kulaklığı Hammerhead USB-C'yi Tanıttı

Akıllı telefon üreticisi Nextbit'i satın alarak mobil dünyaya adım atan Razer, geçtiğimiz günlerde oyuncular için özel olarak ürettiği Razer Phone'u ABD'de satışa sunmuştu. Hızını alamayan Razer, amiral gemisine eşlik etmesi için bir de Hammerhead USB-C ismini verdiği kulaklığını tanıttı.

Oyun dünyasının dev ismi Razer, mobil oyun dünyasına iddialı bir şekilde girmiş ve herkesi şaşırtmıştı. Kısa bir süre önce Razer Phone'u gün yüzüne çıkaran şirket, şimdi de USB-C girişine sahip kulak içi formunda olan yeni kulaklığını tanıttı.

Razer Hammerhead ismindeki kulaklık, Nisan ayında Apple'a özel olarak üretilen Hammerhead for iOS modeli ile benzer çizgilere sahip. Tabii bu seferki model USB-C girişli ve sadece akıllı telefonlarda kullanılmak üzere üretildi. Tabii illa Razer Phone'a sahip olmanıza gerek yok. USB-C portuna sahip herhangi bir akıllı telefonda da kulaklığı tam performanslı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Razer Hammerhead'de 6 mm yerine 10 mm Neodymium sürücüleri bulunuyor. Dolayısıyla kullanıcılara çok daha yüksek ve kaliteli bir bass deneyimi yaşatıyor. 20 Hz-20 kHz frekans aralığında 10 mW çıkış gücüne sahip kulaklık, değiştirilebilir kulaklık pad'leri ile birlikte geliyor.

Apple, iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişlerini kaldırmış ve yalnızca USB-C portunu kullanmaya başlamıştı. 3.5 mm kulaklık girişlerinin yavaş yavaş gözden düşmeye başladığı bu dönemde Razer'ın bu hamlesi oldukça yerinde görünüyor.

Bununla birlikte kulaklığın yalnızca oyun için değil, müzik dinlemek için de kullanılabildiğini belirtelim. Dolayısıyla Razer Hammerhead herkese hitap edebilecek bir kulaklık olmasıyla dikkat çekiyor.

Kulaklığa sahip olmak isteyen kullanıcıların, Razer’ın online satış mağazasında 79.99 dolar / 89.99 euro olarak belirlenen meblağı gözden çıkarmak zorunda olduklarını da belirtelim.