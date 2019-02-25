Samsung Galaxy A30, A50 Ön İnceleme - ALIŞILMAMIŞ TASARIM!

Samsung Galaxy A30, Galaxy A50 inceleme videosunda ön inceleme videosunda cihazları teknik özellikleri ve tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Samsung Galaxy A30 ve Galaxy A50 ön inceleme videosunda cihazların kameralarını da test ediyor, yorumlarımızı size aktarıyoruz.
Samsung Galaxy A30 Teknik Özellikleri
- 158.5 x 74.5 x 7.7 mm
- 6.4 inç, Super AMOLED (~85.1% ekran çerçeve oranı) 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio (~403 ppi)
- Android 9.0 (Pie)
- Exynos 7904 Octa (14 nm)
- 8 Çekirdek (2x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 6x1.6 GHz Kryo 260 Silver) , Mali-G71 MP2
- 64GB, microSD ile 512GB'a kadar artırılabilir
- 4 GB RAM (64GB) 3 GB RAM (32GB)
- Ana Kamera Çift 16 MP, f/1.7, PDAF - 5 MP, f/2.2 - LED flaş, panorama, HDR - [email protected]
- Ön Kamera Tek 16 MP, f/2.0 - [email protected]
- 3.5mm jak var
- Aktif gürültü engelleyeci
- Batarya 4000 mAh - Hızlı şarj 15W
- Parmak izi (arkada)
- Siyah, Beyaz, Mavi
Samsung Galaxy A50 Teknik Özellikleri
- 158.5 x 74.7 x 7.7 mm
- 6.4 inç, (~84.9% ekran çerçeve oranı) 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio (~403 ppi) Super AMOLED
- Android 9.0 (Pie)
- Exynos 9610
- Sekiz çekirdek 2.3 GHz
- 64GB ve 128GB, microSD ile 512GB'a kadar artırılabilir
- 6 GB RAM (128GB) ya da 4 GB RAM (64GB)
- Ana Kamera Üçlü 25 MP, f/1.7, PDAF - 8 MP, f/2.2, (geniş açı) - 5 MP, f/2.2, derin sensörü - LED flaş, panorama, HDR - [email protected], [email protected]
- Ön Kamera Tek 25 MP, f/2.0 - HDR - [email protected]
- 3.5mm jak var
- Gürültü engelleyici mikrofon
- Batarya 4000 mAh - Şarj Hızl şarj 15W
- Parmak izi (ekran altında)
- Siyah, Beyaz, Mavi, Mercan
YORUMLAR