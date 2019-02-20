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Samsung Galaxy A7 (2018) İnceleme - 2199 TL'ye Hissedilen Kalite

Erkan Calp
Erkan Calp - | inceleme
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Samsung Galaxy A7 2018 kutu açılımının ardından inceleme videosuyla karşınızdayız. Samsung Galaxy A7 (2018) inceleme videosunda cihazın teknik detaylarına değinmekle kalmayıp dayanıklılık testi, hız testi ve fotoğraf testi gerçekleştirdik. 2199 TL’lik fiyatıyla dikkat çeken akıllı telefonun artılarına da eksilerini de incelemede yer verdik.

Samsung Galaxy A7 (2018) Teknik Özellikleri

  • Ekran: 6.0 inç FHD+ (1080 x 2220px )
  • İşlemci: 2.2 GHz 8 çekirdeli Exynos 7885
  • RAM: 4 GB
  • Depolama: 64 GB + 512 GB'a kadar arttırılabilir.
  • Arka üçlü kamera: 24 MP f/1.7 ana kamera, 8 MP f/2.4 120 derece geniş açılı kamera, 5 MP f/2.2 derinlik kamerası
  • Ön kamera: 24 MP f/2.0
  • Pil: 3,300 mAh

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