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  4. Samsung Galaxy M20 İnceleme - Bu Fiyata En İyisi Mi?

Samsung Galaxy M20 İnceleme - Bu Fiyata En İyisi Mi?

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Samsung Galaxy M20 inceleme videosunda uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken modeli tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Galaxy M20 genel anlamda kullanıcısı mutlu ve tatmin edecek bir telefon olmayı başarıyor. 

Galaxy M20 Teknik Özellikleri

Boyut: 156.4 x 74.5 x 8.8
Ağırlık: 186 gr
Ekran: 6.3 inç Full HD+ Infinity-V ekran
İşlemci: Exynos 7904 (1.8GHz Quad + 1.6GHz Quad)
Grafik Birimi: Mali-G71 MP2
Arka Kamera: f/1.9 13 Megapiksel, 5 Megapiksel ultra geniş açılı
Ön Kamera: f/2.0 8 Megapiksel
Video: FHD (1920 x 1080)@30fps
Bellek: 3 GB RAM
Batarya: 5.000 mAh

Samsung Galaxy M20 Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy M20 ülkemizde 1799 TL gibi bir fiyattan satışa çıksa da şu sıralar 1600 TL fiyat seviyelerine satın alınabiliyor. 

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