Samsung Galaxy S10e ve iPhone XS Karşılaştırma! - Şampiyon Kim?

Samsung Galaxy S10e ve iPhone XS karşılaştırma videosunda, Samsung Galaxy S10e ile iPhone XS modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz. Galaxy S10e ile iPhone XS'in ekranlarını, seslerini, performanslarını, kameralarını objektif bir şekilde karşılaştırıyor sonuçları sizlere aktarıyoruz.

Samsung Galaxy S10e Teknik Özellikler

Ekran: 5.8 inç Dinamik AMOLED Full HD+ çözünürlük (1080 x 2280p) 438 ppi

Boyut ve ağırlık: 69.9 x 142.2 x 7.9mm ve 150 gram

İşlemci: Samsung Exynos 9820 veya Qualcomm Snapdragon 855

Grafik Birimi: Mali-G76 veya Adreno 640

RAM: 6 GB LPDDR4X RAM

Depolama: 128 GB + MicroSD ile 512 GB’a artırılabilir hafıza

Arka Kamera: 12 Megapiksel geniş açılı lens (f/1.5-2.4) + 16 Megapiksellik ultra geniş açılı lens (f/2.2) (123 derece )

Ön Kamera: 10 Megapiksel (f/1.9)

Pil: 3100 mAh

İşletim Sistemi: Android 9 Pie + One UI

iPhone XS Teknik Özellikler

Ekran: 5,8 inç OLED ekran, Yüzde 82,9 ekran-kasa oranı, 1125 x 2436 piksel – 458 ppi

İşlemci: Apple A12 Bionic

Grafik Birimi: 4 çekirdekli Apple GPU

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 / 256 / 512 GB

Ana Kamera: 12 Megapiksel f/1.8 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS, x2 optik yakınlaştırma

Ön Kamera: 7 Megapiksel f/2.2

Samsung Galaxy S10e ve iPhone XS Fiyat Karşılaştırması

iPhone XS'in Türkiye satış fiyatı 9499 TL seviyelerinde iken Samsung Galaxy S10e Türkiye Satış fiyatı 5499 TL seyrediyor.