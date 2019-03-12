Samsung Galaxy S10e ve iPhone XS Karşılaştırma! - Şampiyon Kim?

Samsung Galaxy S10e ve iPhone XS karşılaştırma videosunda, Samsung Galaxy S10e ile iPhone XS modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz. Galaxy S10e ile iPhone XS'in ekranlarını, seslerini, performanslarını, kameralarını objektif bir şekilde karşılaştırıyor sonuçları sizlere aktarıyoruz.
Samsung Galaxy S10e Teknik Özellikler
Ekran: 5.8 inç Dinamik AMOLED Full HD+ çözünürlük (1080 x 2280p) 438 ppi
Boyut ve ağırlık: 69.9 x 142.2 x 7.9mm ve 150 gram
İşlemci: Samsung Exynos 9820 veya Qualcomm Snapdragon 855
Grafik Birimi: Mali-G76 veya Adreno 640
RAM: 6 GB LPDDR4X RAM
Depolama: 128 GB + MicroSD ile 512 GB’a artırılabilir hafıza
Arka Kamera: 12 Megapiksel geniş açılı lens (f/1.5-2.4) + 16 Megapiksellik ultra geniş açılı lens (f/2.2) (123 derece )
Ön Kamera: 10 Megapiksel (f/1.9)
Pil: 3100 mAh
İşletim Sistemi: Android 9 Pie + One UI
iPhone XS Teknik Özellikler
Ekran: 5,8 inç OLED ekran, Yüzde 82,9 ekran-kasa oranı, 1125 x 2436 piksel – 458 ppi
İşlemci: Apple A12 Bionic
Grafik Birimi: 4 çekirdekli Apple GPU
RAM: 4 GB RAM
Depolama: 64 / 256 / 512 GB
Ana Kamera: 12 Megapiksel f/1.8 ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS, x2 optik yakınlaştırma
Ön Kamera: 7 Megapiksel f/2.2
Samsung Galaxy S10e ve iPhone XS Fiyat Karşılaştırması
iPhone XS'in Türkiye satış fiyatı 9499 TL seviyelerinde iken Samsung Galaxy S10e Türkiye Satış fiyatı 5499 TL seyrediyor.
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