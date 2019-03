Samsung Galaxy S10+ inceleme - Piyasayı Değiştirecek Telefon!

Samsung S10 Plus inceleme videosunda, S10 plus’ın tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bu videoda Samsung Galaxy S10+’ın teknik detayları, kamerası ve performans testleri yanı sıra yepyeni ekranına yakından bakıyoruz.

S10 Plus’ın pil ömrü ve satış fiyatını da değerlendirdiğimiz videoda S9 Plus ve S10 Plus’ın kameralarını, performanslarını karşılaştırdık. Bir önceki S9 Plus modeline göre Samsung’un S10 Plus’ta neleri geliştirdiğini net bir şekilde sizlere aktardık.

S10 Plus inceleme videosu hakkındaki sorularınızı yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç Quad HD+ AMOLED ekran, 1440 x 3040 piksel çözünürlük, 522 ppi

Boyut ve ağırlık: 7.8 mm kalınlık, 175gr ağırlık. Seramik olan 198 gram.

İşlemci: Samsung Exynos 9820 ( 2×2.7 GHz Mongoose M4 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 & 4x 1.9 GHz Cortex-A55)

Grafik Birimi: Mali-G76 MP12

Bellek: 8 GB RAM LPDDR4X

Depolama: 128 / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP (f/1.5-2.4) 26 mm geniş açı 1/2.55″, 1.4µm Dual Pixel PDAF, OIS + 12 MP (f/2.4) telefoto 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom + 16 MP (f/2.2) 12mm ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 Megapiksel (f/1.9) Dual Pixel PDAF + 8 Megapiksel (f/2.2) derinlik sensörü

Pil: 4.100 mAh, 15W hızlı kablolu ve kablosuz şarj, 9W kablosuz ters şarj

İşletim Sistemi: Android 9 Pie + One UI

Samsung Galaxy S10 Plus Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy S10+ Türkiye satış fiyatı 128 GB versiyon için 7499 TL, 512 GB versiyon için 8999 TL olarak belirlendi.