Samsung Galaxy Note 9 Kutu Açılışı - 6499 TL'lik Kutu!

Samsung’un Geçtiğimiz hafta New York’ta tanıttığı Galaxy Note 9 cihazı ofisimize ulaşır ulaşmak kutusunu sizler için açıyoruz. Yerinde takip ettiğimiz lansman sonrasında New York’tan yayınladığımız cihazın ön inceleme videosunda bir çok konuya yer versek te kutu içeriği eksik durumdaydı. Samsung Galaxy Note 9 kutu açılışında, Samsung’un Note serisinin en yeni üyesi olan Note 9’u kutusundan çıkardık.

Samsung Note 9’un tasarım ve teknik detaylarını, ürünü kutusundan çıkardığımız bu videoda bulabilirsiniz. Tamindir Bey olarak kutu açılışını yaptığım Samsung Galaxy Note 9, Note serisine bluetooth destekli S-Pen’i ile yeni katılan, ekranı ve pili büyüyen yepyeni bir cihaz. Samsung Note 9’un kutu içeriğinde neler var? Samsung Galaxy Note 9 tasarımsal özellikleri nelerdir gibi soruların cevabını, Tamindir bey olarak Note 9 kutu açılışında anlatıyorum.

Samsung Galaxy Note 9 Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.4 inç Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2960 Piksel Yoğunluğu: 516 PPI

Ekran/Gövde Oranı: 83.4 %

Pil Kapasitesi: 4000 mAh

İşlemci: Exynos 9810 Octa Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 İşlemci: Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)

Grafik İşlemci (GPU): Mali-G72 MP18 Adreno 630

Bellek (RAM): 6GB

Dahili Depolama: 128GB Maks.

Hafıza Kartı Kapasitesi: 512GB

Arka Kamera:12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, dual piksel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1µm, AF, OIS, 2x optik zum

Ön Kamera: 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm, AF

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Samsung Galaxy Note 9 Fiyatı!

İki farklı versiyon ile ülkemizde satışa çıkacak olan Note 9’un 128 GB modeli 6499 TL, 512 GB modeli ise 7499 TL olarak belirlendi.

Samsung Note 9 kutu açılışı ve çok daha fazlası için Tamindir YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın.