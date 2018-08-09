Samsung Galaxy Watch Ön İnceleme

Samsung Galaxy Watch ön inceleme videosunda Samsung Galaxy Watch'a yakından bakıyor, Gear S3 frontier ile karşılaştırıyoruz.

Note 9 lansmanında bir de Samsung Galaxy Watch tanıtıldı. Biz de ön incelemesini çektik. Bu seferki akıllı saatte eski modellerden farklı olarak LTE bağlantısı da sunulmuş durumda. En büyük özelliklerden biri; Samsung'un artık sizi ruhsal olarak da takip edecek olması. Bu sayede stresli anlarınızda sizi uyarıp sakinleşmenizi sağlayabilecek. Ayrıca yenilenen batarya ve işlemci sayesinde de daha uzun süre kullanım gerçekleştirebileceksiniz.