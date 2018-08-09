Samsung Galaxy Note 9 Ön İnceleme
Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Note 9, Unpacked 2018 etkinliğinde tanıtıldı. 2018'in en iyi hatta en yüksek donanıma sahip akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan Samsung Note 9'u yerinde inceledik. Note 9 ön inceleme videosunda cihazın tasarımı, öne çıkan özellikleri, fiyatına ilişkin bilgileri paylaştık. Note 8 ile karşılaştırmasını da yaptık. İlk görüşte oldukça beğendiğimiz Note 9'un detaylı inceleme videosu da çok yakında sizlerle olacak. Zira; Samsung, Note 9 128GB modelinin sevkiyatına bugün başlayacak, bayramdan önce satışta olacak. 8GB RAM 512GB kapasiteli modelin de Ağustos sonu gibi satışta olacağını biliyoruz.
Samsung Galaxy Note 9 hakkında detaylı bilgiye Samsung Galaxy Note 9 Tanıtıldı! İşte Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi! haberimizden ulaşabilir, Galaxy Note 8, S9+, Huawei P20 Pro, iPhone X ile karşılaştırma yazımıza da aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
YORUMLAR