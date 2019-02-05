Samsung Galaxy S10 Teknik Özellikleri, Fiyatı ve Lansman Tarihi!

Samsung Galaxy S10 teknik özelliklerini, detaylarını, fiyatını ve tanıtım tarihlerini bu videoda aktarıyoruz. Samsung Galaxy S serisi her geçen yıl kendine muhteşem yenilikler katarak hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Son yıllarda çerçevesi azaltılan S serisi 2019 yılına bambaşka bir ekran tasarımıyla gelecek gibi gözüküyor.

20 Şubat Çarşamba günü tanıtılacak olan Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri ve fiyatı hakkında belli olan tüm detayları size bu yazıda aktarıyoruz.

Samsung Galaxy S10 Lansmanı Ne Zaman?

Samsung’un yeni göz bebekleri olacak S10 ailesi 20 Şubat Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehrinde tanıtılacak. Lansman sırasında San Francisco’dan size tüm gelişmeleri aktarırken, en hızlı şekilde ön inceleme videolarını da sizlerle paylaşacağız.

3 Farklı Boyutta S10 Geliyor!

Samsung Galaxy S10 tasarımı neredeyse netleşmiş olsa da teknik özellik ve fiyat olarak oldukça merak edilen gelişmeler var. Özellikle 3 farklı ekran boyutu ve modelle gelecek S10 ailesinin detayları çok merak ediliyor.

Bu 3 farklı Galaxy S10 modelinin ekran boyutları sırasıyla 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inç olacak. Model isimleri tam netleşmese de uygun fiyatlı olacak model S10 Lite, S10 ve S10 Plus olarak karşımıza çıkma ihtimali yüksek.

Samsung Galaxy S10’da Samsung üretimi olan Exynos 9820 işlemcisi yer alacak, Amerika ve Çin pazarında ise Snapdragon 855 ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ekrandan Parmak İzi Okumada Sürpriz Olabilir!

Görsel sızıntılarının tamamında cihazlarda fiziksel parmak izi okuyucu gözükmüyor ancak ekrandan parmak izi okuma sisteminin önceki sistemlerden farklı olacağı, hız anlamında çok daha gelişmiş bir sistem olacağı da beklentiler arasında.

Gelen sızıntılarda fotoğrafları incelediğimizde Galaxy S10E (S10 Lite) modelinin 2 kameraya sahip olacağı ve ekran panelinde tek kameraya yer verileceği gözüküyor. S10 modelinde ise arkada 3 kamera önde tek bir ekrana gömülü kamera görüntüleniyor, S10 Plus modeline baktığımızda ise arkada 3 kamera ön tarafta 2 adet ekrana gömülü kameranın konumlandığını görüyoruz.

İşlemcilerin yanında Ram kapasitelerine baktığımızda, S10E (Lite) modelinin 4GB RAM, S10 modelinin 6/8 GB RAM, S10 Plus modelinin ise 6/8/12 GB RAM seçenekleriyle geleceği öngörülüyor.

Beklentiler arasında S10 Plus modelinde 1 TB (Terabayt) depolama seçeneğinin de yer alacak olması bulunuyor. Bu konunun cevabı ise 20 Şubat günü belli olacak.

4000 mAh Pil!

Samsung Galaxy S10 ailesi hakkında gelen sızıntılarda pil kapasitelerini incelediğimizde S10 Lite modelinin 3100 mAh, S10 modelinin 3500 mAh, S10 Plus modelinin ise 4000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı görülüyor.

Özellikle Huawei cephesinde kullanılan şarj paylaşımı özelliği oldukça ses getirmişti. Samsung’un bu özelliği S10 ailesinde kullanacağı hatta bununla kalmayıp S10’da bu şarj paylaşımının Samsung’un akıllı saatlerine de aktarılacağı gelen bilgiler arasında.

Samsung Galaxy S10 Fiyatları Ne Kadar?

Samsung Galaxy S10E (S10 Lite): 779 Euro

Samsung Galaxy S10 6GB RAM/ 128 GB Depolama: 929 Euro

Samsung Galaxy S10 8GB RAM/ 512 GB Depolama: 1179 Euro

Samsung Galaxy S10 Plus 6GB RAM(1049 Euro), 8GB RAM(1289 Euro), 12GB RAM(1599 Euro)

20 Şubat 2019 tarihinde San Fransisco'dan yapacağımız canlı yayınları ve ön inceleme videolarını kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızın bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Siz S10 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz, cihazları satın alacakmısınız yorumlara yazmayı ihmal etmeyin!