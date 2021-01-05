Samsung Galaxy S21 Neler Sunuyor? - Galaxy S21 Bilinen Özellikleri! (Video)

Samsung Galaxy S21'in tanıtımına sayılı günler kala Samsung Galaxy S21 inceleme videosundan önce cihaz hakkındaki detayları sizlerle aktarıyoruz. Hemen yukarıdan videomuzu izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Samsung Galaxy S21 Neler Sunacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında gelen tüm haberlere ve sızıntılara aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İçeriğimizde S21 hakkındaki tüm bilgiler, sızıntılar ve detaylar yer alıyor.

Samsung Galaxy S21 serisi üç modelden oluşacak. Bu modeller S21, S21+ ve S21 Ultra olacak.

S21'in ekranının 6.2 inç olacağı Plus modelinin 6.7 inç olacağı son olarak da Ultra modelinin de 6.8 inç olacağı söyleniyor. Tüm modellerde Snapdragon 875 / Exynos 2100 işlemci bulunacak. Batarya tarafında S21 ve Ultra modellerinin 4.000 mAh kapasiteye sahip pilden besleneceği Plus modelinin de 4.800 mAh kapasiteye sahip olacağı söyleniyor.

S21 ile ilgili detaylara videomuzdan veya ilgili içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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