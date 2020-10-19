Samsung Galaxy S21 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - 2021'e yaklaşmamızla birlikte Samsung'un yeni nesil Galaxy S serisi hakkında daha fazla detayla karşılaşmaya başladık. Bu noktada Galaxy S21 ya da Galaxy S30 olarak adlandırılması beklenen ve şirketin önümüzdeki dönemdeki amiral gemisi politikasına yön verecek olan bu modeller hakkında bildiğimiz tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Samsung Galaxy S21 Hakkında Her Şey!

Samsung her sene iki yeni amiral gemisi serisi tanıtıyor. Bunlardan ilki yılın ilk yarısında tanıtılan Galaxy S serisi iken, diğeri ise yılın ikinci yarısında tanıtılan Galaxy Note serisi olarak öne çıkıyor. 2021 yılına yaklaşmamızla birlikte şirketin yeni nesil Galaxy S modelleri ile karşılaşmaya da yaklaşıyoruz. Bu noktada geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy Note 20 serisi, şirketin premium segment içerisinde nasıl bir yol haritası izlemek istediğini bizlere gösteriyor.

Her halükarda bildiğimiz bir gerçek var ki, Galaxy S21 önümüzdeki senenin en iddialı modelleri arasında yer alacak. Bu yazımızda Galaxy S21 ya da Galaxy S30 modelleri hakkında ortaya çıkmış olan tüm haberleri, raporları ve sızıntıları bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 Serisi: Hangi Modellerden Oluşacak?

Galaxy S20'nin öncesinde Samsung, sıralı bir isimlendirme şemasına bağlı kaldığı için bir sonraki modelin ismini tahmin etmek pek de zor olmuyordu. Nitekim bu durum Galaxy S20 ile altüst oldu ve tahminler değişik yönlere evrildi. Kişisel tahminlerimiz yıldan da yola çıkarak yeni modelin S21 olarak adlandırılması yönünde ancak S30 da mantıklı bir tercih olabilir.

Şu aşamada ortaya atılan sızıntılar doğrultusunda yeni nesildeki modellerin şu şekilde olması bekleniyor:

- Samsung Galaxy S21

- Samsung Galaxy S21+

- Samsung Galaxy S21 Ultra

Ancak bazı sızıntılar yeni modellerin daha farklı bir şekilde adlandırabileceğini iddia ediyor.

- Samsung Galaxy S30

- Samsung Galaxy S30+

- Samsung Galaxy S30 Ultra

Samsung Galaxy S21 Çıkış Tarihi: Ne Zaman Tanıtılacak?

Şubat 2021'de tanıtılması bekleniyor.

Mart 2021'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung'un Galaxy S serisi genellikle her yılın şubat ayında tanıtılıyor ve bundan bir ay sonra, yani mart ayında satışa sunuluyor. Bu açıdan baktığımızda aynı takvimin, şirketin yeni serisi için de geçerli olabileceğini düşünmemizde hiçbir sakınca bulunmuyor.

- Galaxy S9 25 Şubat'ta duyuruldu ve 16 Mart'ta satışa sunuldu.

- Galaxy S10 20 Şubat'ta duyuruldu ve 8 Mart'ta satışa sunuldu.

- Galaxy S20 11 Şubat'ta duyuruldu ve 6 Mart'ta satışa sunuldu.

Galaxy S21'in 5 Mart 2021 ya da 12 Mart 2021 tarihinde satışa sunulacağını iddia eden birkaç raporla karşılaşmış olsak da, bunlar şimdilik tahminden ibaret. Öte taraftan SamMobile tarafından yayınlanan bir başka raporda şirketin etkinliği Ocak 2021 döneminde gerçekleştirebileceğini de duyduk.

Samsung Galaxy S21 Fiyatı: Ne Kadar Olacak?

Galaxy S21'in fiyatı 999 dolar.

Galaxy S21+'ın fiyatı 1,199 dolar.

Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı 1,399 dolar.

Bu aşamada yapabileceğimiz en zor tahminlerden birisi fiyat olacaktır çünkü yeni modellerin teknik özellikleri hakkında bildiğimiz çoğu şey, yalnızca bir spekülasyondan ibaret ve bu nedenle fiyat etiketinin nasıl dalganabileceği hakkında en ufak bir fikrimiz yok.

Öte taraftan bazı sızıntılara göre şirket yeni serisinde herhangi bir fiyat artırımına gitmeyecek ve önceki nesille benzer fiyatlandırmalar uygulayacak. Bu durumda Galaxy S21'in başlangıç fiyatının 999 dolar, Galaxy S21+'ın başlangıç fiyatının 1,199 dolar ve Galaxy S21 Ultra'nın başlangıç fiyatının 1,399 dolar olacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S21 Teknik Özellikleri

Son sızıntılar kapsamında Galaxy S21 serisinde, en azından ön tarafta, büyük bir tasarım değişikliği beklemiyoruz. Öte taraftan arka kasa ile ilgili bazı sızıntılara denk geldik ve bunlar yenilenen bir kamera dizilimine işaret ediyor. Ayrıca yeni modelde cam bir arka kasa, metal bir çerçeve ve su geçirmez bir gövde olacaktır.

Tasarım noktasında asıl büyük değişikliğin, eğer başarabilirlerse, ekran altı kamera ile gerçekleşmesi mümkün. Ancak bunun olasılıklar dahilinde olduğunu söyleyen yalnızca tek bir sızıntı var ve bu nedenle yeni modelde bu teknolojiyi görmemeyi bekleyebiliriz.

Galaxy S20'de 6,2 inç boyutunda, Galaxy S20+'da 6,7 inç boyutunda ve Galaxy S20 Ultra'da ise 6,9 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. Tüm modellerde eğimli bir ekran yapısı bulunuyor ve yine hepsi, 120Hz ekran yenileme hızına sahip QHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor.

Söz konusu şey Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra olduğunda benzer bir dizilimin olmasını bekliyoruz. S21 için emin olmasak dahi S21+ ve S21 Ultra yine eğimli ekranlarla gelecek gibi gözüküyor. Bu noktada standart S21'in normal bir ekran yapısı ile gelebileceğini işaret eden çeşitli söylentiler bulunuyor.

Samsung'un henüz duyurulmamış olan Snapdragon 875 ile rekabet edebilecek güçte bir işlemci üzerinde çalıştığı ve bunun Exynos 1000 olduğu iddia ediliyor. 5nm üretim süreci üzerine kurulu olacağı iddia edilen bu işlemcinin Galaxy S21 serisinde kullanılacağı da sızıntılar arasında yer alıyor.

Öte taraftan bildiğiniz gibi bu modeller bazı bölgelerde Exynos yerine Snapdragon işlemcilerle kutudan çıkıyorlar ve bu bölgelerdeki cihazların Snapdragon 875 işlemciden gücünü alacağı söyleniyor. Teknik taraftan devam ettiğimizde her üç modelde de 5G ağ bağlantısı desteğine sahip varyantlar görmeyi bekliyoruz. Ayrıca söylentiler, her modelin 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacağını gösteriyor.

Eğer batarya tarafına dönersek en büyük kapasitenin S21 Ultra'da bulunması ve onu S21+'ın ve S21'in takip etmesini bekliyoruz. İlk sızıntılar, ki kendileri Çin'de sertifikasyondan da geçmiş gibi gözüküyor, S21 Ultra'da 5,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan söz ediyor. S21+'ta ise 4,800 mAh kapasitesinde bir bataryanın bulunması bekleniyor.

Kameraya baktığımızda S20 serisine kıyasla önemli atılımların olabileceğini görüyoruz. Yine ilk sızıntılara ve raporlara göre 150 MP çözünürlüğünde bir ana kamera görebiliriz. Tabii bu yüksek çözünürlüğün her üç modelde de yer alıp almayacağını tahmin etmek zor.

Buna ek olarak DepthVision sensörünün Ultra modelden kaldırılabileceği söyleniyor. Bunun yerine görebileceğimiz şey iki telefoto lens olabilir. Bu, kameranın optik zoom yeteneğini artıracağı için iddialı bir değişiklik olabilir. Yine de daha net bilgiler için biraz daha beklememizde fayda olacaktır.

Samsung Galaxy S21 Haberleri: Şimdiye Kadar Neler Duyduk?

19 Ekim 2020

Samsung Galaxy S21 modellerine ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler internette yayınlandı. (Bu fotoğrafları yukarıda, yazı içerisinde konumlandırdık.)

17 Ekim 2020

Bazı yeni sızıntılara göre Galaxy S21 ailesi Şubat 2021'de değil, Ocak 2021'de tanıtılacaklar ve daha kısa bir bekleme döneminden sonra satışa sunulacaklar.

8 Ekim 2020

PhoneArena'da duyurulan yeni bir sızıntıya göre Samsung çok yakında yeni amiral gemisi işlemcisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu modelin Exynos 1000 ya da Exynos 2100 olarak adlandırılması bekleniyor ve tahmin edebileceğiniz üzere Exynos 990'ın halefi olacak.

30 Eylül 2020

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın 5,000 mAh kapasitesindeki bataryası Çin'in sertifikasyon kurumundan sertifika aldı. Bu, önceki sızıntıları doğrulamış oldu.

24 Eylül 2020

Galaxy S21 modellerinden birisine ait olduğu iddia edilen Geekbench skoru sızdırıldı. (Bu skoru yukarıda, yazı içerisinde konumlandırdık.)

25 Ağustos 2020

Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen destekli ilk Galaxy S modeli olabileceğine yönelik bazı iddialar ve raporlar ortaya çıktı.