Samsung Galaxy S9 Ortalığı Karıştıracak! - Galaxy A8 2018 Lansmanında Bombalar!

Samsung Galaxy A8 (2018) lansmanında, Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'e yenilikleri ve gelişmeleri sorduk. Tamindir'in sorularını yanıtlayan Yeğen, 25 Şubat'ta tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S9 ile ilgili de çok önemli ipuçları verdi.

Tansu Yeğen'den Önemli Açıklamalar

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Galaxy A8 ve A8 Plus modellerinin daha çok Y Kuşağındaki 18-35 yaş arası insanlara hitap ettiğini, ancak sahip olduğu özellikler sayesinde aynı zamanda üst segment bir akıllı telefon olduğunu söyledi. Kullanıcıların, A8 serisinde yer alan çift selfie kamerasıyla harika fotoğraflar çekebileceğini ifade eden Yeğen, güçlendirilen kamera yazılımıyla birlikte "Bokeh" (ana objenin arkasındaki alanı bulanıklaştırmak) efektinin mükemmel bir seviyeye çıktığını söyledi.

Galaxy A8 serisinin bir süredir ön siparişe açık olduğunu, fakat toplum olarak ön sirapiş alışkanlığımızın olmadığını belirten Yeğen, "Açıkçası bizler ön siparişlere meraklı bir toplum değiliz. Bunun nedeni, ön sipariş aşamasında kullanıcılardan paranın tamamının isteniyor olması. Bu nedenle, müşterilerimizi teşvik etmek için çeşitli hediyeler veriyoruz. Geldiğimiz noktada, ön siparişlerin beklentilerimizin çok üstünde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Temel amacımız, herhangi bir fiyat endişesi taşımadan ürünün mümkün olan en kısa sürede kullanıcılara ulaşması" dedi.

Galaxy Note 8 ile ilgili soruları da yanıtlayan Yeğen, satışların beklendiği gibi çok iyi gittiğini ifade ederken, Samsung olarak Türk kullanıcılara özel bir fiyat politikası uyguladıklarını söyledi. Note 8'in aynı segmentteki rakiplerine kıyasla çok daha uygun bir fiyata sahip olduğunu belirten Yeğen, "Birçok kişi Note 8'in 4999 TL'lik fiyatını çok bulabilir ancak pazardaki rakiplerimizin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, cihazın fiyat-performans noktasında çok özel bir yerde olduğu net bir şekilde görülecektir. Türk kullanıcısının Note serisini çok sevdiğini biliyoruz. Hatta Türkiye, dünyada en çok Note serisi satan dördüncü ülke konumunda" ifadelerini kullandı.

Galaxy S9 Çok İddialı Bir Ürün Olacak

Çok uzun bir zamandır beklenen Galaxy S9 modelinin, 25 Şubat'ta Barcelona'da tanıtılacağını ve çok kısa bir süre zarfında da satışa çıkacağını söyleyen Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, cihazın şimdiye kadarki en iddialı ürün olduğunu söyledi.

Online satış mağazası ile ilgili değerlendirmerini paylaşan Yeğen, "Online mağazayı ağırlıklı olarak Galaxy S8 modeli ile birlikte kullandık ve zamanla ürün yelpazemizi de genişlettik. Online mağazamızı hayata geçirerek, ürünlerin fiyatlarıyla ilgili tartışmalara da bir son verdik. Zira şu anki tüm ürünlerin güncel fiyatları detaylı olarak online mağazamızda yer alıyor" dedi. Online mağazada satış grafiğinin her geçen gün yükseldiğini belirten Yeğen, şirket olarak belirledikleri hedefleri fazlasıyla aştıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz Haziran ayında açılan Samsung Deneyim Mağazası'nın çok iyi gittiğini belirten Yeğen, yakın bir zamanda İstanbul Anadolu yakasında 1,500 metrekarelik yeni bir Deneyim Mağazası daha açacaklarını sözlerine ekledi.