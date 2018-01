Samsung A8 Plus 2018 Ön İnceleme - Bu Telefon Çok Konuşulacak!

Galaxy A8 Plus ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Samsung, geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıttığı Galaxy A8 (2018) serisinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Peki, Galaxy A8 Plus kullanıcılara neler sunuyor? Samsung Galaxy A8 Plus ön inceleme videomuzda cihaz hakkındaki düşüncelerimizi ve daha birçok şeyi bulabilirsiniz. İyi seyirler!

Galaxy A8 Plus Özellikleri

Galaxy A8 modeline kıyasla çok daha geniş bir ekran deneyimi sunan A8 Plus,18:9 formatında 6 inç uçtan uca Super AMOLED ekranı ile geliyor. Ekran kasa oranı yüzde 75.5 olan akıllı telefon, 411 ppi değerinde ve 1080 x 2220 çözünürlüğe sahip.

Gücünü 8 çekirdekli Exynos 7885 işlemcisinden alan A8 Plus'da 6GB RAM ve 32 / 64 GB dahili hafıza yer alıyor. A8'de olduğu gibi A8 Plus modelinde de 16 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alırken, ön tarafta ise 16 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet selfie kamerası bulunuyor.

IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olan cihaz, USB Type-C portunu kullanıyor. 3500 mAH'lık bir bataryadan beslenen Galaxy A8 Plus, bu anlamda kullanıcılara oldukça sağlam bir pil performansı vadediyor.

Samsung Galaxy A8 Plus; Orkide Grisi, Altın Sarısı ve Gece Siyahı olmak üzere üç renk seçeneği ile 3299 TL'den ülkemizde satışa sunulacak.

Galaxy A8 Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6 inç, FHD+, 1080 x 2220 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: 14 nm, 8 çekirdekli, 2 x 2.2 GHz Exynos 7885 Octa

Grafik İşlemci: Mali G71

RAM: 6GB RAM

Depolama: 32 GB / 64 GB depolama alanı (256 GB kadar microSD destekli)

Arka Kamera: 16 megapiksel f/1.7

Ön Kamera: 16 megapiksel + 8 megapiksel f/1.9

Pil: 3500 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 159.2 x 75.7 x 8.3 mm – 191 gram

Samsung Galaxy A8 Plus ön inceleme videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler!