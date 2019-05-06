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Samsung Galaxy Watch Active İnceleme - Uygun Fiyatlı Tercih!

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Samsung Galaxy Watch Active inceleme videosunda, yeni piyasaya çıkan Samsung Galaxy Watch serisinin yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch Active'i inceliyoruz.

Samsung Galaxy Watch Active inceleme videosunda, ilk izleniminden performans testlerine kadar sizler için inceliyoruz. Sınıfındaki diğer akıllı saatler ile aralarındaki hem tasarımsal hem de performans farklarına değindiğimiz Samsung Galaxy Watch Active detaylı incelemesinde, Samsung Galaxy Watch Active alınır mı? Verdiğimiz paranın karşılığını verebilecek mi? Samsung Galaxy Watch Active  iyi bir cihaz mı? Aynı segmentte piyasaya çıkan diğer marka ve modellerden farkları var mı? gibi sorulara cevaplar arıyoruz.

Samsung Galaxy Watch Active teknik özellikleri

 

Ekran: 1.1 inç Super AMOLED Panel
Çözünürlük: 320 x 320.
İşlemci: Exynos 9110 – 1.15 GHz çift çekirdek.
RAM: 768 MB RAM + 4 GB Depolama
Batarya Kapasitesi: 230 mAh

Samsung Galaxy Watch Active Fiyatı!

Samsung'un çiçeği burnunda akıllı saati Samsung Galaxy Watch Active'in satış fiyatı 1200 TL olarak belirlendi.

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