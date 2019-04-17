Samsung Galaxy A50 inceleme - Bu Nasıl Orta Seviye Telefon?

Samsung Galaxy A50 inceleme videosunda orta seviye olarak karşımıza çıkan ancak bir çok özelliğiyle gönülleri kazanan cihazı tüm detaylarıyla aktarıyoruz. Cihaz arkadasında bulunan oldukça fonksiyonel 3 kamerası, ekrandan parmak izi okuması ve diğer özellikleriyle fiyat performans ürünü olmaya aday.
Samsung Galaxy A50 Teknik Özellikleri
Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm
Ekran: 6.4-inç; FHD+ ekrandan parmak izi okuma özelliği
İşlemci: Exynos 9610 GPU: ARM Mali-G72 GPU
Bellek: 6 GB
Depolama: 64 + microSD desteği
Batarya: 4000 mAh+ 15W hızlı şarj
Ön Kamera: 25MP, f/2.0
Arka Kamera: 25MP, f/1.7, 5MP, f/2.2, 8MP, f/2.4 ultra geniş açıklı kamera
Samsung Galaxy A50 Fiyatı
Samsung Galaxy A50 ülkemizde 2850 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
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