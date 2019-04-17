Samsung Galaxy A50 inceleme - Bu Nasıl Orta Seviye Telefon?

Samsung Galaxy A50 inceleme videosunda orta seviye olarak karşımıza çıkan ancak bir çok özelliğiyle gönülleri kazanan cihazı tüm detaylarıyla aktarıyoruz. Cihaz arkadasında bulunan oldukça fonksiyonel 3 kamerası, ekrandan parmak izi okuması ve diğer özellikleriyle fiyat performans ürünü olmaya aday.

Samsung Galaxy A50 Teknik Özellikleri

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Ekran: 6.4-inç; FHD+ ekrandan parmak izi okuma özelliği

İşlemci: Exynos 9610 GPU: ARM Mali-G72 GPU

Bellek: 6 GB

Depolama: 64 + microSD desteği

Batarya: 4000 mAh+ 15W hızlı şarj

Ön Kamera: 25MP, f/2.0

Arka Kamera: 25MP, f/1.7, 5MP, f/2.2, 8MP, f/2.4 ultra geniş açıklı kamera

Samsung Galaxy A50 Fiyatı

Samsung Galaxy A50 ülkemizde 2850 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.