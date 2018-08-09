Samsung Galaxy Note 9 Tanıtıldı! İşte Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi!

Merakla beklenen Samsung Galaxy Note 9 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile birlikte Galaxy UNPACKED 2018 etkinliğinde resmileşti. S-Pen severlerin merakla beklediği yeni Galaxy modeli Samsung Galaxy Note 9’un tasarım, donanım detayları, Note 9'un Note 8’den üstün özellikleri haberimizde.

Samsung’un tepe noktaya konumlandırdığı yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9, Tamindir olarak katıldığımız, sizlere gelişmeleri canlı olarak aktardığımız Galaxy UNPACKED 2018 etkinliğinde tanıtıldı. Sihirli kalemiyle bilgisayara yakın deneyim yaşatan tek akıllı telefon olma özelliğini taşıyan Samsung Note serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy Note 9, hem tasarımsal hem de donanımsal olarak bizleri fazlasıyla şaşırtmadı; Çünkü lansman öncesi Note 9’un tasarımından teknik özelliklerine, Bluetooth’lu S-Pen gibi ayırt edici özelliklerinden kutu içeriğine her şey sızdırılmıştı. Tek bildiğimiz, emin olamadığımız, satın alma kararını etkileyen faktörlerden Note 9 fiyatı idi; o da lansman sonrası netlik kazandı.

Samsung Galaxy Note 9 Teknik Özellikleri:

Lansman öncesi sızıntıları dikkate almayan, gözden kaçıran kullanıcılar için Samsung Note 9 tasarım detaylarından ve özelliklerinden bahsetmek gerekirse; Note 9 tasarımsal olarak (özellikle dıştan bakıldığında) Note 8’den pek farklı değil. Her zaman olduğu gibi köşeden köşeye, çentiği olmayan bir sonsuz ekran (infinity display) bize bakıyor. Cihazın arkasını çevirdiğimizde parmak izi sensörünün kameranın altına taşındığını görüyoruz. Evet, Note 9 ile beklediğimiz ekranda parmak izi teknolojisi bir sonraki model olacak olan S10’a kaldı. Tasarımıyla çok konuşulacak olan Samsung Note 9, farkını donanım noktasında gösteriyor.

Note 8’in donanımsal tüm sıkıntılarının giderildiği bir model karşımızda diyebiliriz. Note 8’in en çok şikayet edilen yönlerinden; pilin dayanmaması sorunu 4000 mAh batarya ile çözülmüş gibi duruyor. Batarya kapasitesi ciddi oranda artırılmış lakin yeni S-Pen’in Bluetooth’dan güç alması bataryayı ne kadar etkileyecek, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bazı kullanıcılar için sorun olan depolama alanı da (hafıza kartı kullanımında yaşanan yavaşlama sorunları gibi) Note 9 ile çözüldü. Samsung Note 9, maksimum 512GB depolama alanı sunuyor ve hafıza kartı ile 512GB’a kadar ek alan destekleniyor. 128 GB depolama alanına sahip Note 9'da 6 GB RAM bulunurken, 512 GB depolama kapasitesine sahip Note 9'da 8 GB RAM bulunmakta. Note 9 kamera özellikleri tahmin edeceğiniz üzere S9+ ile benzerlikler gösteriyor, hatta aynı sistem kullanılmış diyebiliriz. Çift diyafram (F1.5 ve F2.4) insan gözü gibi hareket ederek hem gündüz hem de gece çekimlerinde etkileyici fotoğraflar yakalamanızı sağlıyor. Note 9 kamerası ayrıca çektiğiniz nesneyi algılayarak kontrast, beyaz dengesi, poz gibi renk ayarlarını optimize ediyor. Samsung bu özellikler için Akıllı Kamera tanımını kullanıyor. S9 modelleriyle tanıştığımız AR Emojiler çok daha gelişmiş olarak ve eklenen Disney karakterleriyle geliyor.

Note 9 işlemcisi her zaman olduğu gibi Samsung Exynos (Exynos 9810), Qualcomm Snapdragon (Snapdragon 845) olarak ayrılıyor. Cat.18 LTE modem kullanıldığını belirtelim.

6.4 inç 18:5.9 QHD+ sAMOLED "çentiksiz" ekranıyla dikkat çeken Samsung Galaxy Note 9, Bluetooth teknolojisinden güç alan S-Pen ile geliyor. Geçtiğimiz yıla göre 0.1 inç büyüyen bu ekranın piksel yoğunluğu ise 516 PPI.

40 Saniye Şarj, 30 Dakika Kullanım!

Note 9'da yer alan S-Pen sadece 40 saniyelik şarj ile 30 dakika kullanılıyor. S-Pen yine IP 68 sertifikasına sahip olarak geliyor. Tamamen yenilenen S-Pen’in üzerindeki buton artık işlevsel. Bu buton ile telefona dokunmadan kameranın, sunumların ve uygulamaların kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Basınç seviyesinde bir değişiklik yok; Note 8 S-Pen’i ile aynı basın seviyesine (4096) sahip. Note 9’un Bluetooth S-Pen’i isteyen kullanıcılar için de ayrı olarak satılıyor olacak.

Isınmaya Son!

Note 8 ile şikayet edilen telefonun ısınması sorunu Note 9 ile çözülmüş durumda. Note 9'da "water cooling system" yani sıvı soğutma sistemi adında işlemciye yük bindiren işlemlerde cihazın rahatsız edici derecede ısınmasını önleyen bir sistem kullanılıyor. Çok daha iyi ısı dağıtımı sunduğundan karbon fiber boruların kullanıldığı belirtildi. Özellikle mobilde yüksek grafikli oyun oynamayı seven kullanıcılar için çok önemli bir gelişme, iyileştirme bu.

Stereo Hoparlör!

5000 TL fiyat etiketiyle çıkış yapan Note 8'de stere hoparlör olmaması büyük bir eksiklikti. Note 9, S9 gibi stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği ile geldi.

Cebinizdeki Bilgisayar!

Note 9’un Samsung DeX ihtiyacını ortadan kaldırdığını da belirtmek gerek. Telefonu masaüstü bilgisayara dönüştüren Samsung DeX aksesuarına artık ihtiyacınız yok. Tek bir kabloyla PC deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

İşte Note 9 İşletim Sistemi!

Samsung Galaxy Note 9 Android 8.1 ile kullanıcılarla buluşacak ve en kısa sürede Android 9'a kavuşuyor olacak.

Samsung Galaxy Note 9 Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Okyanus Mavisi Note 9 Sarı renk S-Pen ile gelirken, Gece Siyahi ve Lavanta Moru renk seçenekleriyle gelen Samsung Note 9’ların S-Pen'leri cihazlar ile aynı renk. Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı ise; 128 GB için 6499 TL, 512 GB için 7499 TL. Samsung Note 9’un çıkış tarihi ise hemen. Evet, Samsung, Türkiye'de Note 9 satışlarına hemen başlayacak. 128GB modeli için sevkiyata bugün başlanacak, diğer bir deyişle bayramdan önce satışta olacak. 8GB RAM'li 512GB model de Ağustos sonu satışta olacak.