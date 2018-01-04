Google Chrome Tarayıcısına Nasıl Oyun İndirilir ve Yüklenir? 02:24

Google Chrome Tarayıcısına Nasıl Oyun İndirilir ve Yüklenir?
Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz! 02:01

Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz!
Yeni Simülasyon Oyunu Real Farm ile Gerçek Bir Çiftçi Olabileceksiniz 01:18

Yeni Simülasyon Oyunu Real Farm ile Gerçek Bir Çiftçi Olabileceksiniz
Metal Gear Survive Tek Kişilik Oyun Modu Tanıtımı 06:00

Metal Gear Survive Tek Kişilik Oyun Modu Tanıtımı
Japonya'dan Tsubasa, Mario ve Pac-Man'li Tokyo 2020 Olimpiyatları Tanıtımı 02:13

Japonya'dan Tsubasa, Mario ve Pac-Man'li Tokyo 2020 Olimpiyatları Tanıtımı
Fatih Projesi Tanıtım Filmi 03:46

Fatih Projesi Tanıtım Filmi
PayDay Geliştiricisinin Korku Oyunu GTFO'dan Oynanış Videosu Geldi 15:00

PayDay Geliştiricisinin Korku Oyunu GTFO'dan Oynanış Videosu Geldi
Yeni Spider-Man Oyunu E3 2016'da Duyuruldu 01:29

Yeni Spider-Man Oyunu E3 2016'da Duyuruldu
En İyi 10 Açık Dünya Oyunu 19:55

En İyi 10 Açık Dünya Oyunu
2017'de Çıkacak En İyi 10 Açık Dünya Oyunu 11:03

2017'de Çıkacak En İyi 10 Açık Dünya Oyunu
  1. Tamindir
  2. Video
  3. Oyun
  4. Slender Man Filminin Fragmanı Yayınlandı!

Slender Man Filminin Fragmanı Yayınlandı!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
YORUM YAZ

Birçok farklı korku oyununa konu olan Slender Man ya da Slenderman karakteri, 2018'de korku filmi ile karşımıza çıkacak.

Aslında 2009 yılında internet üzerinde yaratılmış kurgusal bir karakter olan Slender Man, yine internet üzerinde ün kazanarak popüler olmuştu. Slender Man, çocukları izleyerek kaçıran ve onlara kabus yaşatan, ince; fakat anormal derecede uzun vücut yapısına, hatları olmayan bir yüze sahip olan, sürekli siyah takım elbise giyen bir karakter olarak tanımlanıyordu. Slender Man ortaya çıktıktan sonra hakkında birçok farklı kurgusal hikaye oluşturuldu ve internet üzerinde paylaşıldı.

Yaratılan kurgusal Slender Man hikayeleri çok kötü sonuçlar doğurmuştu. 2014 yılında Amerika'nın Waukesha kentinde 12 yaşındaki 2 kız çocuğu, aynı yaştaki arkadaşlarını kandırarak ormana götürdüler ve Slenderman'in beğenisini kazanmak adına onu 19 yerinden bıçakladılar. Bu kan dondurucu olayın kurbanı sürünerek yola çıktı ve kaldırımda yığılıp kaldı. Yoldan geçen bir bisikletçi olayın kurbanını bularak sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye yetiştirilen kurban, ölümün kapısından döndü ve yaşama tutunmayı başardı.

Çekilen Slender Man filmi, gerçek hayatta yaşanan bu olayın yerine kurgusal bir hikayeye yer verecek. Filmin açıklamasına göre Massachusetts'te okul çağındaki 4 genç kız Slender Man efsanesinin arkasındaki sır perdesini aralamak için özel bir ayin düzenleyecek. Aralarından biri kaybolduğunda ise kaybolan arkadaşlarının Slender Man tarafından kaçırıldığından şüphelenecekler.

Filmin fragmanı bize filmde nelerle karşılaşacağımız konusunda ipuçları veriyor, peki siz bu filmi seyretmeye gidecek misiniz?

Slenderman Belgeselinin Fragmanı Yayınlandı! OYUN Slenderman Belgeselinin Fragmanı Yayınlandı!

DEVAMINI OKU
ETİKETLER : korku oyunu Slender Man slenderman korku filmi

YORUMLAR