Slender Man Filminin Fragmanı Yayınlandı!

Birçok farklı korku oyununa konu olan Slender Man ya da Slenderman karakteri, 2018'de korku filmi ile karşımıza çıkacak.

Aslında 2009 yılında internet üzerinde yaratılmış kurgusal bir karakter olan Slender Man, yine internet üzerinde ün kazanarak popüler olmuştu. Slender Man, çocukları izleyerek kaçıran ve onlara kabus yaşatan, ince; fakat anormal derecede uzun vücut yapısına, hatları olmayan bir yüze sahip olan, sürekli siyah takım elbise giyen bir karakter olarak tanımlanıyordu. Slender Man ortaya çıktıktan sonra hakkında birçok farklı kurgusal hikaye oluşturuldu ve internet üzerinde paylaşıldı.

Yaratılan kurgusal Slender Man hikayeleri çok kötü sonuçlar doğurmuştu. 2014 yılında Amerika'nın Waukesha kentinde 12 yaşındaki 2 kız çocuğu, aynı yaştaki arkadaşlarını kandırarak ormana götürdüler ve Slenderman'in beğenisini kazanmak adına onu 19 yerinden bıçakladılar. Bu kan dondurucu olayın kurbanı sürünerek yola çıktı ve kaldırımda yığılıp kaldı. Yoldan geçen bir bisikletçi olayın kurbanını bularak sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye yetiştirilen kurban, ölümün kapısından döndü ve yaşama tutunmayı başardı.

Çekilen Slender Man filmi, gerçek hayatta yaşanan bu olayın yerine kurgusal bir hikayeye yer verecek. Filmin açıklamasına göre Massachusetts'te okul çağındaki 4 genç kız Slender Man efsanesinin arkasındaki sır perdesini aralamak için özel bir ayin düzenleyecek. Aralarından biri kaybolduğunda ise kaybolan arkadaşlarının Slender Man tarafından kaçırıldığından şüphelenecekler.

Filmin fragmanı bize filmde nelerle karşılaşacağımız konusunda ipuçları veriyor, peki siz bu filmi seyretmeye gidecek misiniz?