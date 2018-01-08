Sony'den Selfie Odaklı Üç Telefon: Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2

Sony Mobile, CES 2018 Fuarı’nda üç yeni orta sınıf akıllı telefon Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2 ve Xperia L2’yi tanıttı. Selfie odaklı akıllı telefonların teknik özellikleri haberimizde.

Tamindir.com olarak katıldığımız CES 2018 Fuarı, 9 Ocak’ta ziyaretçilere kapısını açacak ve 12 Ocak’a kadar sürecek. Teknoloji severlerin Las Vegas’ta buluştuğu dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018’de Sony beklediğimiz gibi üç yeni model ile karşımıza çıktı.

Sony kamera teknolojisi, zarif tasarım, güçlü performansı bir araya getiren Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra’nın yanında Xperia L2 görücüye çıkarıldı. Orta segmente hitap eden üç telefonun ortak yönü; selfie severlere özel tasarlanmış olmaları ve parmak izi okuyucularının arkada yer alması. Şimdi dilerseniz Sony’nin süper orta sınıf yelpazesine dahil ettiği yeni telefonlarının teknik detaylarına bakalım.

Sony Xperia XA2 Teknik Özellikleri:

Sony’nin çerçevesiz tasarıma sahip model olarak tanıttığı Xperia XA2, arka kamerasıyla öne çıkıyor. ISO 12800 hassasiyet ile Sony’nin büyük 1/2.3” Exmor RS mobil görüntü sensörüne sahip güçlü 23MP arka kamera loş ışıkta net fotoğraf çekimine imkan verirken, 120fps yavaş çekim video kaydını destekliyor. Telefonun 8MP ön yüz kamerası, 120 derece süper geniş açı sunuyor. 5.2 inç Full HD çözünürlükte parlak ve net görüntü sunan ekran, uçtan uca çerçevesi tasarıma sahip. Qualcomm Snapdragon 630 mobil platform ile güçlendirilen telefonun parmak izi okuyucusu arka panele konumlandırılmış. Telefonun batarya kapasitesi ise 3300 mAh. Sony’nin akıllı şarj teknolojilerinden Smart Stamina pil seviyesinin azaldığı durumda hayat kurtarırken, Battery Care ve Qnovo Adaptive Charging pilin zaman içinde sağlığını korumasını sağlıyor. Birkaç dakikalık şarjla saatlerce kullanım sunan hızlı şarj için Hızlı Şarj Ünitesi UCH12W gerekiyor. Kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkacak telefonun renk seçenekleri arasında gümüş, siyah ve mavi bulunuyor.

Sony Xperia XA2 Ultra Teknik Özellikleri:

Sony’nin en üst seviye çift selfie kameralı akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan Xperia XA2 Ultra, sadece ön kamerasıyla değil; ekranı ve piliyle de XA2’dan daha iyi. Her ikisi de ön flaşa sahip Optik Görüntü Sabitleme özellikli 16MP ve 120 derece süper geniş açılı 8MP çift ön kamera ve XA2 ile aynı arka kameraya sahip telefonun ekranı 6 inç, Full HD çözünürlük sunuyor ve çerçevesiz tasarıma sahip. Bu modelde de parmak izi okuyucu arka panelde. Telefonun pil kapasitesi 3580 mAh ve hızlı şarj desteği mevcut. Qualcomm Snapdragon 630 mobil platformun sadece pil değil, genel performansta sorun yaşatmayacağını söylüyor Sony. XA2 gibi Android 8.0 Oreo ile yüklü gelen telefonun gümüş, siyah ve mavi renk seçenekleri bulunuyor.

Sony Xperia XA2 Renkleri

Sony Xperia L2 Teknik Özellikleri:

Büyük ekran, uzun pil ömrü ve gelişmiş selfie kamerayı birleştiren model olan Xperia L2, donanım olarak diğer modellerin gerisinde. Fiyat - performans telefonu arayanların değerlendirebileceği modelde 5 inç HD ekran, 3300 mAh batarya, 120 süper geniş açılı 8MP selfie kamera, 13MP f2.0 arka kamera yer alıyor. XA2 ve XA2 Ultra’nın aksine kutusundan Android 7.1.1 Nougat ile çıkacak telefon, 8.0’a güncelleme alacaktır diye tahmin ediyoruz.

Sony Xperia L2 Renkleri

Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2 Fiyatı:

Sony, yeni Android telefonları Xperia XA2, XA2 Ultra ve Xperia L2’yi tanıtırken çıkış tarihi ve satış fiyatına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.