Sony Xperia XZ2 Compact Ön inceleme - Önemli Olan İşlevi

Sony Xperia Z2X Compact ön inceleme videosu yayında. Sony, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) yeni akıllı telefonu Xperia Z2X Compact'ı sahneye çıkardı. Sony Xperia XZ2 Compact ön inceleme videosunda, Sony Xperia serisinin en yeni üyesi olan XZ2 Compact akıllı telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Tamindir ekibi olarak yerinden takip ettiğimiz MWC 2018'de Sony Xperia XZ2 Compact ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Japon devinin yeni akıllı telefonu hakkındaki en önemli detayları sizler için masaya yatırdık. Küçük boyutlu telefonlar arasında liderliğe oynayan Xperia Compact serisi, şirketin en iddialı cihazları arasında yer alıyor. Peki, Sony Xperia Z2X Compact kullanıcılara neler sunuyor?

Sony Xperia Z2X Compact Özellikleri ve Fiyatı

Selefine kıyasla yeni bir tasarım çizgisine sahip olan Xperia Z2X Compact, 18:9 oranında ve 1080x2160px çözünürlükte 5 inç Full HD+ bir ekran sunuyor. XZ2 Compact, önceki modellere göre radikal bir değişim geçirmemiş olsa da, çerçevelerin biraz olsun inceldiğini söyleyebiliriz.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisinden alan akıllı telefon, grafik tarafında Adreno 630'u kullanıyor. Piyasadaki diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi, parmak izi okuyucusu ana kameranın hemen altına yerleştirilen Z2X Compact, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip.

Kamera performansı tarafında ise 19 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 arka ve 5 megapiksellik bir ön kameraya sahip olan cihaz, 2870mAh gücündeki bir batarya ile birlikte geliyor. Android 8.0 Oreo ile kutusundan çıkan Sony Xperia Z2X Compact, Mart 2018 tarihi itibarıyla raflardaki yerini alacak. Etiket fiyatı 530 pound olarak açıklanan akıllı telefon, ülkemizde yaklaşık 3200 TL fiyatla satılacak.

Sony Xperia Z2X Compact Teknik Özellikleri

Ekran: 5.0 inç, IPS LCD, HDR, 1080×2160 piksel, 534 ppi, Corning Gorilla Glass 5

5.0 inç, IPS LCD, HDR, 1080×2160 piksel, 534 ppi, Corning Gorilla Glass 5 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver)

Qualcomm Snapdragon 845 (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) Grafik Birim i: Adreno 630

Adreno 630 RAM: 4GB RAM

4GB RAM Depolama: 64GB depolama alanı, microSD destekli

64GB depolama alanı, microSD destekli Arka Kamera: 19 Megapiksel, f/2.0, HDR

19 Megapiksel, f/2.0, HDR Ön Kamera: 5 MP f/2.2 1080p

5 MP f/2.2 1080p Pil: 2870 mAh

2870 mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

8.0 Oreo Bağlantı: USB Type-C (v3.1), Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, Bluetooth 5.0

USB Type-C (v3.1), Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, Bluetooth 5.0 Boyutlar: 135 x 65 x 12.1 mm

Tamindir olarak Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ndeki en önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İyi seyirler!