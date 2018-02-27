Sony Xperia XZ2 Ön inceleme - Gözler Yaşlı!

Bugün, Sony Xperia XZ2 ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Sony Xperia ailesinin en yeni üyesi olan XZ2 akıllı telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ2 modelinin tasarım ve teknik detaylarını, ürünü incelediğimiz bu videoda bulabilirsiniz. İyi seyirler!

Tamindir olarak Mobil Dünya Kongresi 2018'deki en önemli gelişmeleri sizler için aktarmaya devam ediyoruz. Japon devi Sony, üzerinde titizlikle çalıştığı ve tasarım anlamındaki muhafazakar tavrını kırdığı yeni akıllı telefonu Xperia XZ2'yi tanıttı. Peki, yeni Xperia Z2X'i diğer Xperia serilerinden ayrı kılan en önemli nokta ne?

Sony Xperia XZ2 Özellikleri ve Fiyatı

5.7 inçlik 1080p çözünürlüklü bir ekrana ve 424 ppi yoğunluğa sahip olan Xperia XZ2, gücünü Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 845 işlemcisinden ve Adreno 640 grafik biriminden alıyor. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan akıllı telefon, 4K 60fps HDR kayıt yapabilen 19 megapiksel bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde 1.3 inç Exmor RS sensörlü bir kamera bulunuyor.

Sony'nin büyük bir beklentiye sahip olan telefonu Xperia XZ2, 3180 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Yüzde 76,1'lik ekran kasa oranına sahip olan akıllı telefon, bu anlamda sınıfındaki diğer cihazlardan geride kalıyor. Android 8.0 Oreo ile gelen XZ2, siyah, gümüş, yeşil veya pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip.

Öte yandan Sony, yeni amiral gemisinin fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bilgileri henüz paylaşmadı.

Sony Xperia XZ2 Teknik Özellikleri