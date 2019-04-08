Tek Parmak Yetiyor! - Casper Excalibur G670 inceleme

Casper Excalibur G670 inceleme videosunda merak edilen dizüstü oyuncu bilgisayarını detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Casper Excalibur G670 malzeme kalitesi ve altında bulunan Made In Turkey etiketiyle dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu laptop modeli.

Teknik Özellikler

Ekran Boyutu: 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü:1920x1080 Piksel

RAM: 16 GB

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel

İşlemci ailesi: 8. nesil Intel® Core™ i7

RAM: 16 GB

İşlemci: i7-8750H

Dahili hafıza tipi: DDR4-SDRAM

Ekran Kartı Modeli: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / 4 GB / GDDR5 / 128 bit

Casper Excalibur G670 Fiyatı

Casper Excalibur G670'in satış fiyatı konfirgasyonuna göre farklılık gösterse de elimizdeki modelin ortalama fiyatı 9 Bin TL civarında.