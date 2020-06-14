Yerli Virüs ilacı Çıktı, Ekran Filmi Garantiyi Bozuyor! - Teknoloji Haberleri #100

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Brezilya, Türkiye’den aldığı yerli solunum cihazlarıyla nefes alacak. Yerli solunum cihazları ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı.

Xiaomi, 16GB RAM'e sahip akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

WhatsApp numaraları internete sızdırıldı.

Kirin 710F işlemcili Huawei P Smart S tanıtıldı.

Koronavirüs aşısı bu kış veya sonbaharda kullanılabilir.

Ülkemizde antikor testi uygulanacak.

Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı.

Türkiye fiyatı 14 bin TL olan Galaxy Z Flip’de ekran koruyucu kullanımı önerilmiyor, hatta cihaz garanti dışı kalıyor.

Redmi 9 tanıtıldı.

Çin'de bir aşı hayvanlar üzerinde yapılan testleri başarı ile geçti. İnsanlar üzerinde testler başlıyor.

Oppo hızlı şarj teknolojisinde ezber bozacak. Şirket 80W süper hızlı şarj ile karşımıza çıkacak.

Instagram'ın açığını bulan gençler verilen ödülü beğenmedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Covid-19'a karşı önemli bir ilaç üretildiği bilgisini verdi.

PlayStation 5 tasarımı resmi olarak açıklandı.

Tüm detayları yukarıda yer alan videodan izleyebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.