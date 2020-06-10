Samsung Uyardı: Ekran Koruyucu Film Takmak Garanti Dışı Bırakır!

Katlanabilir telefonlar geleceğin teknolojisi olarak görülüyor ancak bu cihazlar getirdikleri yeniliklerden çok sorunlarıyla gündemde. Samsung’un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold, ekran sorunlarıyla konuşulmuştu. Türkiye fiyatı 14 bin TL olan Galaxy Z Flip’de ekran sorununa henüz rastlanmadı ancak ekran koruyucu kullanımı önerilmiyor, hatta cihaz garanti dışı kalıyor. Detaylar haberimizde.

Fiyatı 14 Bin TL!

Akıllı telefon fiyatları çok yüksek olduğundan yeni bir akıllı telefon satın alındığında ilk yapılan şeylerden biri ekran koruyucu da satın almaktır. Ekran koruyucular, filmler telefonun ekranını çizilmelere karşı dayanıklı hale getirse de bazı telefonlarda kullanımı önerilmiyor. Samsung’un Türkiye’de 14499 TL fiyat etiketiyle satışa sunduğu katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, bunlardan biri. SamMobile’ın haberine göre, Galaxy Z Flip kullanıcıları ekran koruyucu uyguladıkları an cihazları garanti dışı kalıyor. Bir Samsung satış temsilcisinin üreticiyi eleştiri yağmuruna tutacak bu duruma ilişkin açıklaması “Tüm Galaxy Z Flip cihazlarıyla birlikte verilen bakım talimatlarında da belirtildiği gibi, müşterilerin Galaxy Z Flip ekranına film ve koruyucu gibi çeşitli yapıştırıcıları uygulamamaları gerekir, bu garantiyi geçersiz kılar.” şeklinde oldu.

Kullanıcı Hatası, Garanti Dışı!

Anlaşılan o ki, Samsung, Galaxy Fold’daki teknolojiyi Galaxy Z Flip’de de kullanmış. Bu da cihazın ekranının normal bir akıllı telefondan daha hassas olduğu anlamına geliyor. Yapışkanlı ekran koruyucu kullanmak cihazın ekranına zarar veriyor ve bu Samsung tarafından kullanıcı hatası olarak kabul ediliyor.