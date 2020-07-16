Twitter'da Büyük Hack Olayı! - Binlerce Dolar Kayboldu (Video)

Twitter'da 15 Temmuz 2020 gecesi yaşanan bir olayda dünyaca tanınan ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirildi ve onların adına kullanıcılardan Bitcoin istenerek çok büyük bir vurgun yapıldı. Twitter hack olayı hakkında merak edilenler videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Twitter'da Hesaplar Nasıl Hacklendi?

İddialara göre saldırganlar Twitter'ın yönetici paneline sızdılar. Hacklerlar ünlü isimlerin hesaplarından paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlarda Bitcoin gönderilmesi istendi. Bitcoin gönderenlere 2 katı geri gönderileceği söylendi. Çalınan hesaplar üzerinden 100.000 Dolar'dan fazla bitcoin çalındığı iddia ediliyor.

Twitter'a herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmezliğini korumakta. 15 Temmuz gecesi doğrulanmış hesaba (mavi tik) sahip olan kişilerin tweet atması sınırlandırıldı. Ardından sınırlandırma gerekli adımların atılmasının ardından kaldırıldı. Twitter açıklamasında araştırma yapmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.

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