USOM, Twitter Saldırıları Hakkında Açıklama Yaptı

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, 15 Temmuz gecesi yaşanan Twitter saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz gecesi pek çok ünlünün resmi Twitter hesapları hacklendi ve Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. USOM'dan konu hakkında açıklama geldi.

USOM, Hacklenen Twitter Hesapları Hakkında Açıklama Yaptı

USOM tarafından yapılan açıkalmada şu cümlelere yer verildi:

"Twitter’da yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle takipçi sayısı fazla olan bazı Twitter hesapları üzerinden, bitcoin çalma amaçlı oltalama saldırıları yapılmaktadır.

Saldırganların "crypto4health[.]com ve cryptoforhealth[.]com" gibi adresleri de saldırılarda kullandığı tespit edilmiş olup, USOM tarafından ilk andan itibaren tespit edilen bu zararlı bağlantılar altyapı seviyesinde engellenmiştir.

Saldırganlar ele geçirdikleri hesaplar üzerinden attıkları tweetler ile Bitcoin ve diğer kripto para dolandırıcılığı yaparak kazanç sağlamaktalardır.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Twitter hesabınızdaki herhangi bir şüpheli aktiviteye karşı dikkat edilmesini ve Twitter hesabına erişim yetkisi bulunan 3. parti uygulamaların kısıtlanmasını ve mümkün olduğunca kullanılmamasını önermektedir."

Twitter’da yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle takipçi sayısı fazla olan bazı Twitter hesapları üzerinden, bitcoin çalma amaçlı oltalama saldırıları hakkında



(TR-20-537) USOM Güvenlik Bildirimi:



🔗https://t.co/0nJ3UIH2lc pic.twitter.com/e7dYyr8xWi — USOM (trCERT) (@TRCert) July 16, 2020

15 Temmuz gecesi iddialara göre saldırganlar Twitter'ın yönetici paneline sızarak ünlülerin hesaplarından paylaşımlar yapmaya başladı. Yapılan paylaşımlarda Bitcoin gönderilmesi istendi. Çalınan hesaplar üzerinden 100.000 Dolar'dan fazla bitcoin çalındığı iddia ediliyor. Konu hakkındaki detaylara videomuzdan öğrenebilirsiniz.

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