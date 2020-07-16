Elon Musk ve Apple Dahil Pek Çok Twitter Hesabı Hacklendi! Bitcoin Dolandırıcılığı Yapılıyor!

Apple, Elon Musk ve Bill Gates dahil olmak üzere Twitter'da pek çok hesap hacklendi. Hacklenen hesaplardan Bitcoin dolandırıcılığı yapılmaya başlandı. Twitter'da çok büyük bir güvenlik açığı olduğu ve hesapların bundan dolayı hacklendiği söylenmekte. İşte detaylar!

Ünlü Twitter Hesapları Hackleniyor! Bitcoin Dolandırıcılığına Dikkat

Kripto para borsası Binance'ın resmi Twitter hesabının hacklenmesinin ardından diğer ünlü hesaplar da hacklenmeye başladı. Şu anda Apple dahil ünlü Twitter hesapları hacklendi. Amazon CEO'su Jeff Bezos'un da hesabı hacklendi.

Twitter tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Çalınan hesaplar üzerinden 100.000 Dolar'dan fazla bitcoin çalındığı iddia ediliyor.

Hacklenen Twitter hesapları şu şekilde:

Elon Musk

Bill Gates

Apple

Bitcoin

Ripple

Uber

Jeff Bezos

Hacklenen hesaplar üzerinden Bitcoin isteniyor. Kesinlikle istenenleri yapmayın! Twitter'da büyük bir güvenlik açığı olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Hesapların nasıl hacklendiği bilinmiyor. Yine iddialara göre hackerların Twitter çalışanlarından birinin yönetici hesabına sızdığı konuşuluyor.

Detaylar geliyor.. Takipte kalın..